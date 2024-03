UŽIVO VUČIĆ: Nikada nije bilo brže uvođenje naoružanja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas Vojnotehnički institut u Žarkovu, gde će se sastati sa istraživačko-razvojnim kadrom Instituta i odbrambene industrije Republike Srbije.

Počeo obilazak

Nakon sastanka predsednik je krenuo u obilazak.

Tokom obilaska biće prikazani multikopter „Komarac“, bespilotna letilica „Senka“, zemaljska stanica „Pegaz“ sa naouružanjem, samoubica „Osica“, naouružan „Vrabac“ i „Vrabac izviđač“, multikopter „Obad“ i istorijski eksponati bespilotnih letilica.

Kako je rekao predsednik biće i povećanje ulaganja od 12,5%, a da zauzvrat očekuje i više rada.

Vrabac-bombarder bi u toku ove godine mogao postati deo Vojske Srbije, kako je predsednik zamolio bilo bi optimalno da to bude gotovo do septembra.

– Ubrzajte sve – rekao je predsednik.

Uzmite više ljudi, platićemo dobro, samo ubrzajte molim vas. Dajte sebi zadatak da završite do kraja godine – rekao je Vučić.

Kako se moglo čuti „Osica“ je slična „Lancetu“, shodno tome da je jako teško napraviti kopiju istog.

„Pegaz“ je uveden u naoružanje, a do kraja godine se očekuju prve serije proizvedene.

Potom je usledio obilazak laboratorija.

Nakon toga usledio je obilazak vanjskog dela, gde su se mogle videti boeve glave.

Kako je rekao predsednik Rusi i Ukrajinci ovakvim glajding bombama nanose veliku štetu, ali nemaju dovoljnu preciznost.

– Domet je preko 40 km, ali realno i ako hoćete pravu preciznost 30km. Ovo je za nas velika prednost, krenuli smo u razvoj. Ove glajding bombe možete da kačite na bombardere na Orla na primer – dodao je Vučić.

Predsednik je rekao da oko ovih stvari ne sme biti izgovora, te da sve mora biti na vreme gotovo.

– Ne možemo da izvezemo nigde da testiraš? Zamoliću Sisija pa da to uradimo u Egiptu – dodao je Vučić.

– Za „Gavrana“ nema zezanja, to mora da bude gotovo – rekao je Vučić.

– Moramo svoje navike da menjamo. Da vidimo to oruđe i oružje šta radi a šta ne radi. To što radi nanosi najveću štetu… Ono što Ukrajinci imaju sami proizvode deo. Američki su skupi i veliki, toliko skupi da ne mgou na vojnom polju da donesu toliku korist. Gledamo kako Kinezi rade. „Laceta“ Putin nikom nije dao, ali mi imamo „Osicu“ koja mnogo na njega podseća – rekao je Vučić.

Kako je najavio Srbija će pre kraja godine imati 5.000 „Komaraca“.

– Mogu da nanesu štetu lakom oklopnom vozilu, ali i pešadiji. Ako imate neprijatelja na kilometar pošaljete „Komarca“ i to ćete sa lakoćom dobiti, šti prije i nije bilo zamislivo… Mislim da nikada nije bilo brže uvođenje naoružanja. Mi sada za godinu uvedemo kao nekada za 10 godina. To je zato što se menjaju prilike u svetu. Povećali smo plate za 25% da bismo zadržali inžeersku pamet u našoj vojsci da ne odu u privatne firme… Kupujemo mi iz inostranstva, ali ovo će biti srpska proizvdonja – kazao je predsednik, te pomenuo firmu „Teleoptik“ u koju ima veliko poverenje.

– Mi da napadamo nećemo nikoga, ali pošto sam bio prvi koji je već tamo 2021. osetio šta bi moglo da se dešava, jer mi se učinilo da je Putin prelomio. Izneo sam svoj utisak, svi su mi se smejali, pa se ispotavilo da nisam toliko lud kao što su neki govorili… Plašim se da će sada biti još teži sukob – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima Srbija izvozi sve što proizvede, i sve što će proizvesti u narednih 30-40 godina.

– Mislili su da će Putin lako biti pobeđen, e sada se ide na militarizaciju svuda – dodao je on.

– Srbija će da proizvodi kao Nemačka za dve godine. Govorim o kalibru 122 i 125. Shodno onome što je Šolc najavio i Srbija će tako. Imamo popunjenost goriva i hrane za vojsku, reako sam da to podignu za 50%, da se dopuni do 100% munucijije pre svega velikog kalibra za Oganj, Gvozdiku, Nore i da to sve mora da bude. Nova pancirna zrna koja „Partizan“ prozvodi isto na 100% i za nekuh 50% da povećamo municiju. Onda idemo da trasformišemo vojsku. Videćemo kako ćemo kroz divizije, pukove, da uvežemo sve i da u svakom momentu imamo mogučnost delovanja, plus dodatno jačanje jedinica. Takođ uvođenje vojnog roka. Prvo treba da vidimo sa računicom. Kada budemo videli donosimo odluke, idemo pred narod i razgovaramo – kazao je Vučić.

Počeo sastanak

Počeo je sastanak predsednika Vučića sa istraživačko-razvojnim kadrom Instituta i odbrambene industrije Republike Srbije, na kojem će se predsednik upoznati sa stepenom realizacije novih razvojnih projekata Instituta.

(Pančevac/Novosti)

