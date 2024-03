Ovo je stvarno DOBRA VEST! NEĆE BITI POSKUPLJENJA STRUJE, a ima i novina za PLAĆANJE RAČUNA

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Srbija na dnu lestvice kada je reč o ceni električne energije i gasa i da je cilj da to tako i ostane.

On je naglasila i da su potpuno netačne informacijie koje su se u prethodnom periodu plasirale u javnost, a to je da će doći do novog poskupljenja i da se ono odlaže zbog novih izbora ili blage zime.

– Nema ni jednog razloga za poskupljenje cene električne energije i gasa – rekla je Đedović Handanović gostujući na TV Hepiju i podsetila da je i sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u novembru 2023. u razgovorima zaključeno da nema potrebe da cene tih energenta budu povećane u maju ove godine.

Ono na čemu Srbija mora da nastavi da radi, prema rečima ministarke je reforma energetskog sektora, pre svega Elektroprivrede Srbije (EPS) čije je restrukturiranje započeto i i treba da se završi do maja.

Kako je naglasila neophodno je i da se nastavi i sa profesionalizacijom energetskih, ali i ostalih javnih kompanija.

– EPS je jedan tenk kojem treba neko vreme da se pokrene i ne možete nagle poteze da pravite, jer svaka nagla akcija može na kratak rok možda da ima dobit, ali dugoročno ne – rekla je ministarka.

Ona je najavila i da će u naredne dve nedelje da bude završena aplikacija da preko mobilnog telefona građani mogu da vide potrošnju i plate svoj račun za električnu energiju.

(Pančevac)

