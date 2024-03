HITNA POMOĆ PANČEVO: Dete palo i povredilo glavu, jedna osoba kolabirala, a drugoj pozlilo u autu

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 49, od čega desetoro dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature, prehlade.

Kućnih poseta je bilo 16, uglavnom hronični bolesnici, dok je transporata u gradu je bilo 13, van grada 21, a u pratnji lekara 6.

Intervencija na javnom mestu je bilo pet:

-Ispred vrtića ,,Pupoljak” jedna osoba je pala i nakon pregleda je prevezena do

bolnice-ortopedu.

-Na Strelištu, ispred marketa Maxi, jedno dete je palo i povredilo glavu. Nakon

pregleda je prevezeno do bolnice-hirurgu.

-U restoranu “Kakadu” jedna osoba je kolabirala i nakon pregleda je prevezena do

bolnice-neurologu.

-U Karađorđevoj ulici jednoj osobi je pozlilo u autu i nakon pregleda je prevezena

do SHMP.

-Na Jabučkom putu,na autobuskom stajalištu, pozlilo je jednoj osobi koja je nakon

pregleda prevezena do bolnice.

(Pančevac)

HITNA POMOĆ PANČEVO: Radnik u mlekari kolabirao, jedna osoba imala epi napad ispred grila Bum

HITNA POMOĆ PANČEVO: Stariji se javljaju zbog povišenog pritiska, a deca zbog temperature