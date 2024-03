Delovi PANČEVA bez struje u 19. marta

Zbog radova na elektro mreži bez struje će u utorak, 19. marta, ostati potrošači u Pančevu u sledećim ulicama:

Od 8.30 do 13 sati Stevana Sremca od Cvijićeve do S. Stankovića, prosek S.Sremca, K. Abraševića neparna od Cvijićeve do P. Jovanovića, P.Jovanovića do K. Abraševića do S. Sremca, Manasijska cela; Dečanska cela, Cvijićeva od S.Sremca do kraja, M.Glišića od broja 14 do 26 i od broja 19 do 21.

Od 9 do 10.30 sati Žarka Zrenjanina od Avalske ka Crnoj mački.