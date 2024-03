TOTALNA POMETNJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Novak dolazi kod Kirjosa u podkast

Austarlijski teniser, Nik Kirjos je napravio totalnu pometnju na društvenim mrežama i to zbog prvog reketa sveta, Novaka Đokovića.

Australijski teniser objavio je da će naredni gost u njegovom podkastu „Dobra nevolja“ biti upravo prvi reket planete.

Ako se uzme u obzir Nikova direktnost, način razgovora i sve, nema sumnje da će i pitanja i odgovori doneti nešto zanimljivo i novo.

– Sledeći gost u ‘“Dobra nevolja“ – Novak Đoković. Sledećeg utorka. Povratak na teren – napisao je Kirjos na društvenoj mreži X.

Next guest on Good Trouble – Novak Djokovic

Tennis footage – Tuesday next week! BACK ON COURT!

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 22, 2024