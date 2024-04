Šabačka dizajnerka tekstila Marija Ivanković Jurišić preduzetnica godine Zapadnog Balkana

Još jedna međunarodna biznis nagrada za dizajnerku tekstila Mariju Ivanković Jurišić iz Šapca. U jakoj konkureciji u oblasti kreativnih delatnosti, Savet za regionalnu saradnju EU dodelio joj je nagradu za preduzetnicu godine Zapadnog Balkana za 2023. i tako je dodatno motivisao da podržava i zapošljava druge žene.

U umetničkoj radionici Marije Ivanković Jurišić već deceniju i po pletu se niti održive mode – odevni predmeti sa dušom koji se nasleđuju. Tako je nastao i njen modni brend, koji čuva stare zanate od zaborava jer su kreacije rađene tehnikama ručne izrade. Marijine modele danas ne revijama nose svetske manekenke i zadovoljne dame širom sveta.

Ja se trudim da stvarno, svako ko kupi naš komad zapravo oseti kolika je tu ljubav i upravo ta duša utkana u svaku nit koju mi koristimo za izradu ovih tekstila. Kao što ovde možete videti u našem ateljeu, od niti tkanih, najtanjih niti prediva, svile, vune, pamuka, lana, nastaju tkanine na razbojima ili na tim manjim mašinama za štrikanje, ali i ručno na iglama koju naše pletilje prave. Od jedne niti do gotovog proizvoda je dug put i u svaki taj trenutak je utkana ogromna ljubav i posvećenost”, navodi Marija Ivanković Jurišić, Marija hend mejd.

Marijini ateljei u Šapcu i Beogradu postali su mesto susreta za turiste i kupce namernike, radionica za mlade kreatore i preduzetnice. Posle niza nagrada od Udruženja poslovnih žena do svetskih organizacija, stiglo je i priznanje za preduzetnicu godine koje doživljava kao promociju Srbije i poslovnih ideja naših žena.

“Naša posebnost, to je upravo ta mašta i kreativnost koja nas odlikuje, sposobnost da, čak i za improvizaciju, ali prvenstveno talentom i maštom napravimo neverovatne stvari i mislim da to treba da bude budućost za razvoj u tom preduzetničkom smislu” ističe Marija. Dodaje: “Planovi za ovu godinu su prvo Amerika, polovinom ove godine, to me jako raduje u okviru jednog programa za svetske hend mejd ambasadore. Tu sam ušla u užu selekciju žena iz čitavog sveta koje se bave rukotvorinama”.

Marija nam je otkrila da planira da se bavi i proizvodnjom kućnog tekstila istim tehnikama, spajajući tradiciju sa današnjim trenutkom u čemu joj uz kreativne timove pomaže verni pas Laki, koji pažljivo nadgleda i ne mrsi konce.

(Pančevac/RTS)