MI U SNS SMO PRIJATELJI Održana Sednica Predsedništva u sedištu stranke

Srpska napredna stranka održala je sednicu Predsedništva u sedištu Stranke.

„SNS ima jasnu viziju za Beograd“

Ana Brnabić kaže da je Aleksandar Vučić uputio članove SNS u sve izazove sa kojima se Srbija suočava.

Ana Brnabić je rekla i da je danas usvojena gradska lista, i da će GIK sutra imati sednicu oko pola 11, na kojoj će usvojiti sve modele obrazaca.

Sutra od 12 časova SNS sa koalicionim partnerima SNS kreće sa skupljanjem potpisa za ponovljene izbore u Beogradu, kaže ona. Pozvala je simpatizere da dođu u mesne odbore sutra u podne.

– Sutra u 10 časova ćemo u prostorijama naše stranke potpisivati koalicioni sporazum. Idemo na izbore sa strakama koje smatraju da se Beograd dobro razvijao pod vlašću SNS, da smo pokazali da imamo dobru i jasnu viziju za Beograd i za razvoj grada, a da taj razvoj uključuje sve bolji kvalitet života za sve koji žive u Beogradu – kazala je ona.

Kaže da SNS ima jasnu viziju za Beograd, koja je u velikoj meri predstavljena u okviru plana Srbija 2027 – Skok u budućnost.

Dodaje da kampanja počinje odmah. Ističe da će, kao što je rekao Vučić, zbog toga sa čim se sve Srbija suočava, kampanja biti drugačija.

– Bavićemo se, pre svega, zaštitom nacionalnih interesa, tako da ćemo tek od 10. ili 11. maja krenuti u pravu, vidljivu kampanju. Do tada ćemo se bazirati na terenskom radu. Želimo da čujemo šta je to što ljudi misle, šta nam zameraju, kako vide da stvari mogu bolje da se rade, brže, efikasnije i kvalitetnije. Mi se upravo zato i bavimo politikom – rekla je ona.

Ističe da ne očekuje da će Đilasova opozicija bojkotovati izbore, imajući u vidu da su ih sami i tražili.

– Došli smo sada u suludu situaciju da bojkotom prete ljudi koji su tražili hitne izbore. Dakle, da ne zaboravimo kako smo došli u ovu situaciju. I da potpuno jasno kažemo da oni koji su tražili vanredne beogradske izbore sada žele da ih bojkotuju. Jer birački spisak niti njegova kontrola se nisu promenili. Baš naprotiv, samo je nešto bolja – istakla je Brnabićka.

Navodi i da je opozicija predlagala formiranje komisije koja bi vršila uvid u birački spisak i kontrolu upisa, kao i nadzor i reviziju – i ističe da je vlast odmah pristala na to.

– Oni su i to odbili. Tražili su, a onda su rekli da neće u tome da učestvuju. Ja mislim da to niko ne može da podrži. Stav da hoće izbore, a kada ih dobiju, onda ih neće, ja mislim da to niko ne može da podrži. Ja i dalje ne verujem da će oni bojkotovati izbore, jer ne znam kako će ljudima da objasne zašto to rade, nakon što su tražili izlazak na birališta – kazala je ona.

Dodaje da će SNS poštovati svaku odluku Đilasove opozicije o izlasku ili bojkotu izbora, ali da neće moći da blokiraju glasanje.

– Svi su videli koliki su nasilnjici i od tih izbora 2023. godine videli su svi kako se oni „bore protiv nasilja“ – tako što su imali nasilne demonstracije ispred RIK, tako što su pokušali da linčuju Miladina Kovačevića, tako što su pokušali nasilno da upadnu u RIK, tako što su napadali pripadnike MUP i rušili zdanje Starog dvora, tako što je njih 20 blokiralo Kneza Miloša, tako što su maltretirali članice naše stranke… Silom sprečiti izbore neće! – podseća ona.

Aleksandar Šapić je takođe pomenuo da je Dragan Đilas rekao da im ni sada ne odgovara datum izbora.

– Ja sam i predsedniku rekao pre par meseci, kada je njih 15 ili 20 zaustavilo ceo grad pred praznike. Ja sam tada rekao da ću se izviniti Beograđanima još jednom i da više neću. To je prevršilo svaku meru, jasno se zna kako se protestuje! Ja neću da stanem iza toga da manjina maltretira većinu. I Vučić je upravo o tome i govorio. Kršiti zakon više niko neće – rekao je Šapić.

Ističe da bi voleo da vidi da Miloš Jovanović da dođe i da ga zaustavi da glasa.

– Stalno slušamo neke pretnje. Nikoga u životu nisam prvi dirao, ali hajde dođite, pa uradite to! – kazao je Šapić.

Vladimir Orlić je rekao da će SNS voditi „pobedničku kampanju“.

– Možemo reći da je lista razloga zašto će kampanja biti pobednička samo još duža. Inače sve razloge kojih je puno možete svrstati u dve grupe. Ima mnogo razloga iz kojih će sve partije bivšeg režima, od Đilasa i lažnih desničara, kazniti njihovi birači. A na drugoj strani ima dobrih razloga zbog kojih ljudi podržavaju politiku koju je postavio predsednik Vučić – istakao je Orlić.

Kaže da ljudi koji su glasali za opoziciju sigurno nisu oduševljeni krađom toalet papira.

Predsednik Vučić napustio sednicu

Kako saznajemo, zbog ranije preuzetih obaveza, predsednik Srbije je završio svoje prisustvo na sednici Predsedništva SNS-a.

Kratko je pozdravio novinare, te istakao kako mora da ide jer ima sastanke sa strancima.

Sednica je počela u 16 časova, a već su stigli predsednik stranke Miloš Vučević, Ana Brnabić, Nikola Selaković, Vladimir Orlić, Jorgovanka Tabaković, Miroslav Čučković, Sanja Lakić, Sandra Božić, Goran Vesić…

– Mi u SNS smo prijatelji, neretko i više od toga, saborci. Po stolici se vidi da je Miloš Vučević jedini šef, Darko bi da ga kopira, a mi ostali, ovako skvrčeni, srećni smo što smo deo najveće i najbolje političke porodice u Srbiji. Do pobede 2. juna! – napisao je Vučić na Instagramu.

