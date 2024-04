VELIKI ODZIV GRAĐANA NA PREVENTIVNE PREGLEDE

Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok oboljevanja i umiranja kako u Srbiji, tako i u svetu. U većini slučajeva kardiološke bolesti izazvane su faktorima rizika koji se mogu kontrolisati i lečiti – visok krvni pritisak, gojaznost, pušenje ili nedovoljna fizička aktivnost. S tim u vezi, doktorka Dragana Pešić Milošević naglašava koliko je važno javiti se na preventivne preglede.

– Takođe dosta često radimo ove akcije, poslednja je bila pre nekih mesec dana i odziv je bio prilično veliki. Ono što radimo, to je vađenje krvi za trigliceride, holesterol i glukozu, nakon toga dolaze kod nas da merimo pritisak, radimo EKG, radi se pregled, razgovaramo o nekim faktorima rizika kao što su gojaznost, pušenje, već postojeće bolesti pritiska, šećera, i na osnovu toga procenjujemo kolike su im šanse da u narednih 5 do 10 godina dođe do nekog kardiovaskularnog događaja.

Odziv građana na preventivne preglede je bio veliki, kaže doktorka Dragana Pešić Milošević, te nam je otkrila koje starosne kategorije se najčešće javljaju.

– Bilo je otprilike 70, mi smo očekivali 50-ak ljudi, ali smo premašili taj broj.

– Uglavnom se javljaju ljudi preko 40 godina, nije bio niko mlađi, i do nekih 70-75 godina, ali najviše njih imaju između 60 i 65 godina.

Naša sugrađanka Radojka Majkić strogo vodi računa o svom zdravlju, pa se zbog toga redovno javlja u pančevački preventivni centar.

– Dolazim zbog astme i zbog bolesti bubrega. Dolazim kad kako, jer teško dolazim do pregleda, ali u ambulantu moram zbog lekova. Kad čujem da se rade preventivni pregledi, onda dođem obavezno, ukoliko mogu da stignem.

Za preventivni pregled nije potrebno zakazivanje, građani mogu samo da dođu u Centar za prevenciju Doma zdravlja Pančevo i jave se dežurnom lekaru.

(Pančevac/RTV Pančevo)

