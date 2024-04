VRŠAČKI ZAMAK SE PONOVO OTVARA Od 13. aprila otvorena vrata za posetioce u OVIM terminima

Gradski muzej Vršca obaveštava javnost da će, posle zimske pauze, ponovo otvoriti Vršački zamak za vaše posete, od 13. aprila. Radno vreme sutra biće od 10 do 17 sati.

U narednim danima, Vršački zamak radiće u izmenjenim terminima:

– utorak – petak od 10 do 16 sati,

– subota od 11 do 17 sati,

– nedelja od 10 do 14 sati.

Kasnije, u određenom periodu, pa sve do kraja sezone, oktobra meseca, Vršački zamak radiće po ustaljenom rasporedu, od četvrtka do nedelje, od 10 do 18 časova.

(Pančevac/eVršac)

