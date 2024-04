GRADSKI DERBI PIONIRA FK Dinamo1945 – FK Železničar (0:0)0:1

Ko u subotu nije bio na stadinu Dinama da pogleda budućnost Pančevačkog fudbala propustio je mnogo. Jedan pravi gradski derbi pionira na odlično pripremljenom pomoćnom terenu gde su deca pokazala svu lepotu fudbala i drugarstva.

Fudbaleri Dinama iako većina godinu i više mlađa od dečaka iz Želje nisu se uplašili i pokazali da mogu da igraju sa liderom pioniske lige.

Posle jesenjeg poraza od 8:0 vredno su radili i trenirali i samo nakon 6 meseci su došli do toga da su čak mogli da dođu do nerešenog rezultata neki čak kažu i do pobede nad favoritima što ne bi bilo nezasluženo.

Čestitamo deci iz Fk Železničar na pobedi i na fer i korektnom ponašanju i želimo im da na kraju budu prvi u ligi.

Fk Dinamo1945 – Fk Železničar (0:0)0:1

