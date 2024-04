EKOLOŠKA AKCIJA: „Staza sećanja” od „Stratišta” do Jabuke

Svrha i cilj staze jesu upoznavanje s prirodom koja nas neposredno okružuje, kao i stalno podsećanje na istorijske događaje iz Drugog svetskog rata kako bi se negovala kultura sećanja na nastradale.

Kako je „Pančevac” već pisao, jabučki ekološki aktivista Radomir Orlović ulagao je mnogo energije kako bi pešačka staza od memorijalnog kompleksa „Stratište”, koji je posvećen stradanju građana u Drugom svetskom ratu, do Tamiša i Jabuke bila trasirana i obeležena. Naime, jedno od najvećih mesta stradanja Jevreja, Srba i Roma u Drugom svetskom ratu u Srbiji – Spomen-kompleks „Stratište”, nedavno je rekonstruisano, osvetljeno i stavljeno pod video-nadzor, a Orlović se potrudio da od ovog spomenika ka reci i najbližem naseljenom mestu vodi „Staza sećanja”.

Kako nam je Orlović rekao, ideju za nastanak „Staze sećanja” imao je odavno, a njena svrha i cilj jesu upoznavanje s prirodom koja nas neposredno okružuje, kao i stalno podsećanje na istorijske događaje iz Drugog svetskog rata kako bi se negovala kultura sećanja. On smatra da građani nisu dovoljno upoznati da staza postoji, te da je zato krenuo a afirmacijom njene istorijske i ekološke dimenzije. Dodao je:

– Da bi se pešačka staza uspostavila, prvi nimalo lak korak bilo je njeno trasiranje. Najlogičnije je bilo da početne tačke i ulazi budu kod Spomen-kompleksa „Stratište” i na ulazu u Jabuku. Razmišljajući gde bi staza mogla da se proteže, uz obilazak neistraženog terena, gledao sam da se u određenoj meri iskoriste šumski putevi, lovačke i stare pecaroške staze, koje su bile zarasle u korov, te da se sve to spoji u jednu celinu. Veliki problem je predstavljao šumski korov bagremac, koji je gotovo nemoguće ukrotiti, pogotovo kada je godina kišna. Sada je staza duga oko pet i po kilometara, označena je i trasirana.

Ovaj vredan i važan poduhvat prepoznala je Jevrejska opština Pančevo, koja vodi računa o „Stratištu”, a veliki broj onih koji su njen deo bili su na terenu i pomagali oko uređenja staze. David Montijas, predsednik Jevrejske opštine Pančevo, nedavno je za „Politiku” rekao da „mora ostati živo sećanje o pogromu Jevreja i ljudi drugih nacionalnosti, koji su na tom mestu streljani”.

– Tome svakako doprinosi i „Staza sećanja”, pa smo zahvalni Radomiru Orloviću na uloženom trudu. Što se tiče daljeg uređenja, očekujemo podršku pančevačkih komunalnih preduzeća, da bi staza postala ne samo pešačka, nego i biciklistička. U prirodu ljudi treba da dolaze, ali sa pijetetom i na primeren način, u skladu sa memorijalnom prirodom kompleksa – izjavio je Montijas.

Orlović kaže da je u toku peticija u okviru koje se sakupljaju potpisi podrške za izgradnju prave asfaltirane biciklističke staze od nadvožnjaka na Jabučkom putu do spomen-kompleksa i dalje ka Jabuci i Glogonju, jer bi tako bio olakšan prilaz do „Stratišta” i „Staze sećanja”, a to bi i unapredilo mogućnosti za rekreaciju građana. Naš sagovornik ima još ideja.

– Kada se radi o ekologiji, bilo bi veoma dobro da se izmulja rukavac na Tamišu kod ulaza u Jabuku, koji je uništen zbog pokušaja navodnjavanja nekadašnjeg voćnjaka. Izmuljavanjem bi se vratila funkcija mrestilišta i zimovnika za riblji fond, a ujedno bi bila dobijena i mirna voda u dužini od oko 450 metara, koju bi za rekreaciju i trening mogli da koriste kajakaši – zaključuje Orlović.

Akcija i ideja vredna jake podrške. Svi oni koji bi da iz Pančeva stignu do „Staze sećanja” mogu da koriste i javni prevoz: autobusi na linijama „sedam” i „tri” staju kod pumpe „Ledi” u neposrednoj blizini „Stratišta”, a može se sići i na prvoj stanici u Jabuci ako posetioci žele stazi i prirodi da priđu sa te strane.

