TAMIŠ BOGATIJI ZA JOŠ JEDNU EVROPSKU MEDALJU

Na danas završenom KUP-u Evrope u Sarajevu u džudou za pionire do 15 godina Natalija Novaković osvojila je srebrnu medalju i posle jučerašnje dve bronzane koje su osvojili Divna Milanović i Kristijan Lehni upotpunila je na pravi način veliki uspeh svog kluba na ovom izuzetno jakom turniru.

U konkurenciji 57 klubova iz čitave Evrope Tamiš je sa svoja tri takmičara osvojio tri medalje i na kraju u ukupnom plasamnu zauzeo 16. mesto.

Natalija Novaković iako ima tek 13 godina takmičila se i sa džudistkinjama koje su starije od nje i do dve godine, ali to joj nije smetalo da stigne do svog prvog evrpskog finala. Na tom putu pobedila je Noru Tomaš iz Hrvatske i Olevu Heleri iz Estonije. U finalu je izgubila od Ane Simanić iz Bosne i Hercegovine.

Ekipu na ovom takmičenju uspešno je vodio trener Vuk Košić, a velika podrška svima bili su i članovi rukovodstva kluba koji su bili uz ekipu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

(Pančevac/G.J.)

