ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 9. februar

08:45

09.02.2026

Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 9. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Glogonju

Pančevo

11:00 – 12:30 – ugao ulica I. Kurijačkog i M. Petrovića.

Glogonj

09:00 – 10:00 – Beogradska ulica.
(Pančevac)

