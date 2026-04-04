Danas je sveti Vasilije Ankirski: Ovo nikako ne treba da radite

Danas je sveti Vasilije Ankirski. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju svetog Vasilija Ankirskog, verski praznik u spomen na ovog svetitelja koji je živeo u vreme cara Konstancija, i mnogo trpeo od Arijevaca.

Kada je na presto stupio Julijan Odstupnik, počelo je veliko gonjenje hrišćana. Ovaj svetac javno je govorio o ovoj nečasnoj akciji, i još više utvrđivao svoje ljude u veri.

Zbog toga je završio u tamnici. Kada je novi car Julijan došao u Ankuru, Vasilija su izveli pred cara. On je pokušao da nagovori svetitelja da ostavi Hristovu veru, obećavajući mu veliko bogatstvo i razne počasti. Sveti Vasilije mu je odgovorio da on veruje u Boga koji je caru dao svo blago i bogatstvo koje poseduje, i da će mu to biti uskoro oduzeto, jer će umreti u ljutim mukama.

Car Julijan se tada opako naljutio na ovog svetitelja i naredio da mu svakoga dana , u sedmici, deru kožu sa leđa. I tako su mu mučitelji radili nekoliko dana. Kada su ga sedmog dana ponovo izveli pred cara, on je sam odrao deo svoje kože i bacio pred cara, uz reči „Uzmi Julijane jedi, ako ti je takvo jelo slatko, a meni je Hristos život“.

Taj događaj se razglasio u narodu i Julijan se od stida sklonio tajno iz Ankire u Antiohiju. Mučenika Vasilija su nastavili da muče usijanim gvožđem, dok nije predao dušu gospodu. Pošto je ovaj svetac tolko propatio, smatra se da se na ovaj dan ne valja žaliti na nebitne stvari, već treba biti hrabar i pomoliti se.

