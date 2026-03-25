U Srbiji će u sredu biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Prema podacima RHMZ-a, posle podne se u brdsko-planinskim predelima očekuje veoma retka pojava slabe i kratkotrajne kiše. Duvaće slab vetar, koji će posle podne preći u umeren jugozapadni i južni.

Temperature: Jutarnja od 1 do 7 °C, najviša dnevna od 15 do 20 °C.

Beograd: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 7 °C, najviša do 19 °C.

Vremenska prognoza za Pančevo Vreme: Očekuje se pretežno sunčano ili vedro vreme uz povremenu umerenu oblačnost.

Temperatura: Jutarnja temperatura biće oko 6°C do 8°C , dok će maksimalna dnevna dostići 17°C do 19°C .

Vetar: Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Ipak, za područje Banata izdat je žuti meteoalarm zbog mogućih udara vetra jačih od 17 m/s (oko 60 km/h).

Savet: Iskoristite sredu za boravak na otvorenom (npr. u Narodnoj bašti), jer od četvrtka uveče kreće period sa dosta padavina i osetnim zahlađenjem.

Najava drastične promene od četvrtka:

Iako će u četvrtak pre podne i dalje biti toplo, u drugom delu dana stiže naglo naoblačenje sa kišom. U noći ka petku očekuje se osetno zahlađenje, kada će kiša na planinama preći u sneg uz stvaranje pokrivača od 15 do 30 cm. U nižim predelima očekuju se obilnije padavine (od 10 do 40 mm kiše), dok će vikend biti oblačan, hladan i vetrovit.

Biometeorološka situacija

Očekuje se relativno nepovoljna situacija za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez savetuje se astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti neraspoloženje i bolove u mišićima.

(Pančevac)