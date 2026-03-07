Rafinerija puna „do čepa“, rezerve goriva za 74 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da za građane Srbije neće biti nestašice nafte i naftnih derivata bez obzira na sukob na Bliskom istoku, navodeći da će teška situacija biti za Ministarstvo finansija i Vladu, ali da građani mogu da budu mirni.

Srpski deo rezervi je pun do čepa. Imamo ukupno 550 miliona kubnih metara gasa, dok Rusi imaju oko 130 miliona kubika, ako se ne varam„, rekao je predsednik Vučić.

„Mi u ovom trenutku imamo rezerve dizela od 418.000 tona, što je dovoljno za 74 dana i to da ništa ne napravi Rafinerija i da ništa ne uvezemo. Imamo 94.860 tona benzina, za 71 dan. Imamo dovoljno rezervi u našim skladištima, a to je zato što smo se spremali i vodili računa oko cele priče vezano za NIS. Tako da, ljudi, budite mirni, mi imamo rezerve, samo što ja ne volim kad mi trošimo rezerve. Rezerve su da budu rezerve, a kad trošiš rezerve onda gledaj da ih što pre popuniš“, rekao je Vučić na predstavljanju nacionalne strategije „Srbija 2030“ u Palati Srbija.

Prema njegovim rečima, Srbija ima mazuta za narednih 159 dana.

„Dakle, 89.484 tone, što je više nego dovoljno. Kerozina imamo, i to je inače najveći problem u svetu, tu će možda, ukoliko sve bude išlo loše, vojska morati dodatno da interveniše. Dakle, bez vojske imamo 16.123 tone kerozina, što je dovoljno za redovno funkcionisanje našeg aviosaobraćaja za čak 31 dan i to da litar aviogoriva ne napravimo niti uvezemo u međuvremenu“, rekao je Vučić.

Govoreći o gasnim rezervama, istakao je da je Banatski dvor, sa 400 miliona kubika gasa, apsolutno popunjen, dok u mađarskom skladištu Srbija ima još 155 miliona kubika.

(Pančevac)