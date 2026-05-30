Otvara se konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije! Plata 250.000 dinara, a evo kako da se prijavite

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pozivaju sve mladiće i devojke koji žele da svoje znanje, snagu i patriotizam stave u službu otadžbine da se između 1. juna i 15. jula prijave na konkurse za prijem u elitne sastave – 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da pravo prijave imaju državljani Republike Srbije koji imaju najmanje srednju stručnu spremu i ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Kandidate čije su prijave blagovremene i kompletne očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera, nakon čega sledi osnovna i selektivna obuka.

Biti pripadnik specijalnih jedinica Vojske Srbije znači nositi odgovornost, čast i poverenje države, navodi se u saopštenju.

Pripadnike elitnih sastava očekuju kontinuirana obuka i usavršavanje, savremeno naoružanje i vojna oprema, kao i zarada u iznosu od oko 250.000 dinara, koja se dodatno uvećava u skladu sa stepenom osposobljenosti i formacijskim mestom.

