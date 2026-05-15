Muzički spektakl u Pančevu: Škola „Jovan Bandur” proslavila 76 godina rada veličanstvenim koncertom

Veliki ansambli, horovi i orkestri osnovne i srednje muzičke škole priredili su nezaboravno veče u dvorani Kulturnog centra, dok se proslava nastavlja koncertima najuspešnijih učenika u Svetosavskom domu.

Muzička škola „Jovan Bandur” iz Pančeva obeležila je impresivan jubilej – 76 godina uspešnog postojanja i rada. Tim povodom, u prepunoj dvorani Kulturnog centra Pančeva održan je tradicionalni „Koncert velikih ansambala”, koji je javnosti prikazao vrhunski talenat učenika i profesionalizam nastavnog kadra.

Od klasičnih remek-dela do rok i pop ritmova

Svečani program obeležio je izuzetno bogat i žanrovski raznovrsan repertoar. Orkestar Srednje muzičke škole, pod dirigentskom palicom profesorke Jelene Miljević, briljirao je izvođenjem zahtevne kompozicije „Labudovo jezero” Petra Iljiča Čajkovskog.

Potpuno drugačiju, ali podjednako energičnu atmosferu doneo je Duvački orkestar Osnovne muzičke škole predvođen profesorom Srđanom Paunovićem, koji je razgalio publiku numerom „Power Rock”. Orkestar harmonika, pod vođstvom profesora Nemanje Grujičića, preneo je duh klasične muzike izvođenjem „Anitrinog plesa” iz čuvene svite „Per Gint” Edvarda Griga.

Emocije najmlađih i spektakularno finale

Poseban šarm večeri doneli su najmlađi izvođači. Hor Osnovne muzičke škole izveo je domaći klasik „Zlatni dan” Bisere Veletanlić, dok su deca iz pripremnog razreda poslala snažnu i emotivnu poruku numerom „Lepo je živeti”. Oba ansambla uspešno je vodila dirigentkinja, profesorka Katarina Popović.

Kulminacija i spektakularna završnica koncerta pripala je zajedničkom nastupu orkestra i horova osnovne i srednje škole. Oni su, pod dirigentskom palicom Jelene Miljević, izveli čuvenu „Vranjansku svitu” u aranžmanu Konstantina Blagojevića, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.

Proslava se nastavlja u Svetosavskom domu

Ovim koncertom manifestacije povodom Dana škole tek su počele. Prema zvaničnom programu sa plakata, naredni segmenti proslave rezervisani su za „Koncert najuspešnijih učenika”. Ovi koncerti biće održani u utorak, 19. maja, i četvrtak, 21. maja 2026. godine, u Svetosavskom domu u Pančevu sa početkom u 19 časova. Ulaz za sve posetioce je besplatan.

(Pančevac/S.L)