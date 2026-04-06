Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana toplo i sunčano

Najniža temperatura biće od od četiri stepena do devet, a najviša od devet na jugozapadu Srbije do 17 stepeni na severu Bačke i Banata.

U Srbiji će danas ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku biti lokalna pojava slabog prizemnog mraza a u toku dana će biti toplo, iznad većeg dela zemlje uglavnom pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu će biti malo i umereno oblačno, posle podne i uveče se očekuje povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od dva stepena do 10, a najviša od 21 do 25 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od sedam stepeni do 10 stepeni, a najviša oko 24 stepena.

U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature. Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu.

Bimeteorološka prognoza Očekuju se povolјne biometeorološke prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti. Blagi oprez se savetuje astmatičarima. Zamaranje i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.

(Pančevac)