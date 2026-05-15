Položeni venci na spomenik Stevanu Šupljikcu

Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije organizovao je danas svečanu ceremoniju u sklopu godišnjice Majske skupštine. Vence na spomenik Stevanu Šupljikcu kod Opšte bolnice Pančevo, položili su predstavnici Vlade Republike Srbije, Skupštine AP Vojvodine, Pokrajinske vlade, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Policijske uprave Pančevo, Južnobanatskog upravnog okruga, Fondacije „Svetozar Miletić”, SPC-a i udruženja boraca i građana.

U ime Grada Pančeva govorio je član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu Darko Ješić. On je podvukao da „naš grad sa ponosom neguje kulturu sećanja i čuva uspomenu na ličnosti i događaje koji su obeležili srpsku istoriju”.

Dodao je:

– Majska skupština iz 1848. godine predstavlja temelj borbe srpskog naroda za slobodu, prava i nacionalni identitet na ovim prostorima. Grad Pančevo sa ponosom čuva sećanje na ličnosti i događaje koji su oblikovali našu istoriju i vrednosti na kojima danas gradimo društvo, a to su sloga, sloboda i zajedništvo. Obaveza svih nas je da istorijsko nasleđe prenosimo mlađim generacijama, kako bismo sačuvali svest o značaju jedinstva i nacionalnog dostojanstva. Polaganjem venaca odajemo počast Stevanu Šupljikcu i svima koji su svojom borbom i vizijom doprineli očuvanju srpskog naroda i njegovih prava.

Povod tradicionalnog obeležavanja godišnjice Majske skupštine jeste istorijski događaj iz 1848. godine kada su predstavnici Srba iz Austrijskog carstva proglasili Srpsku Vojvodinu kao samoupravnu srpsku oblast u Sremskim Karlovcima. Tom prilikom, za prvog srpskog vojvodu izabran je pukovnik Stevan Šupljikac.

Odluke donete na Majskoj skupštini postale su temelj budućim generacijama u borbi za ujedinjenje, koja je krunisana ulaskom Vojvodine u sastav Srbije nakon Prvog svetskog rata.

Kako je Ješić zaključio, Grad Pančevo će i ubuduće „podržavati aktivnosti koje doprinose očuvanju istorijske baštine i negovanju kulture sećanja, čuvajući vrednosti za koje su se naši preci borili”.

(Pančevac / S. T.)

