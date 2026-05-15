Položeni venci na spomenik Stevanu Šupljikcu

NA KEJU: Počela izgradnja „Tamiš fit parka”
U Pančevu je danas, povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, održan deo državne ceremonije kod spomenika prvom vojvodi Srpske Vojvodine
13:36
15.05.2026
U Pančevu je danas, povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, održan deo državne ceremonije kod spomenika prvom vojvodi Srpske Vojvodine
Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije organizovao je danas svečanu ceremoniju u sklopu godišnjice Majske skupštine. Vence na spomenik Stevanu Šupljikcu kod Opšte bolnice Pančevo, položili su predstavnici Vlade Republike Srbije, Skupštine AP Vojvodine, Pokrajinske vlade, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Policijske uprave Pančevo, Južnobanatskog upravnog okruga, Fondacije „Svetozar Miletić”, SPC-a i udruženja boraca i građana.
U ime Grada Pančeva govorio je član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu Darko Ješić. On je podvukao da „naš grad sa ponosom neguje kulturu sećanja i čuva uspomenu na ličnosti i događaje koji su obeležili srpsku istoriju”.
Dodao je:
– Majska skupština iz 1848. godine predstavlja temelj borbe srpskog naroda za slobodu, prava i nacionalni identitet na ovim prostorima. Grad Pančevo sa ponosom čuva sećanje na ličnosti i događaje koji su oblikovali našu istoriju i vrednosti na kojima danas gradimo društvo, a to su sloga, sloboda i zajedništvo. Obaveza svih nas je da istorijsko nasleđe prenosimo mlađim generacijama, kako bismo sačuvali svest o značaju jedinstva i nacionalnog dostojanstva. Polaganjem venaca odajemo počast Stevanu Šupljikcu i svima koji su svojom borbom i vizijom doprineli očuvanju srpskog naroda i njegovih prava.
Povod tradicionalnog obeležavanja godišnjice Majske skupštine jeste istorijski događaj iz 1848. godine kada su predstavnici Srba iz Austrijskog carstva proglasili Srpsku Vojvodinu kao samoupravnu srpsku oblast u Sremskim Karlovcima. Tom prilikom, za prvog srpskog vojvodu izabran je pukovnik Stevan Šupljikac.
Kako je Ješić zaključio, Grad Pančevo će i ubuduće „podržavati aktivnosti koje doprinose očuvanju istorijske baštine i negovanju kulture sećanja, čuvajući vrednosti za koje su se naši preci borili”.
(Pančevac / S. T.)
IZAŠAO „PANČEVAC”: Ko čita, ne skita!