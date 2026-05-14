Prijavi se odmah! Kancelarija za mlade Pančeva organizuje radionicu digitalnog dizajna

Kancelarija za mlade grada Pančeva organizuje besplatnu radionicu digitalnog dizajna pod nazivom „Od hobija do portfolija“.

Obuka je namenjena mladima koji žele da razviju svoje kreativne veštine i upoznaju se sa savremenim alatima za digitalni dizajn.

Za mlade koje zanima kreiranje sadržaja za društvene mreže, izrada logoa, vizuelni identitet, kao i za one koji žele da nauče osnove digitalnog dizajna i naprave svoje prve kreativne radove.

Polaznici će kroz praktičan rad imati priliku da steknu nova znanja, razmene iskustva i razvijaju svoju kreativnost u podsticajnom okruženju.

Učešće na radionici je besplatno, a broj mesta je ograničen.

Prijave su u toku putem linka u opisu profila Kancelarije za mlade Pančeva na društvenim mrežama, do kojeg možete klikom OVDE.

Pozivamo sve zainteresovane mlade da se prijave i iskoriste priliku da svoj hobi pretvore u prve korake ka ličnom portfoliju i novim mogućnostima. Prijavi se odmah!

(Pančevac)