Servisne informacije

ED PANČEVO: Isključenja struje za četvrtak, 14. maj

08:30

14.05.2026

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 14. maja, bez struje će biti potrošači u Gaju i Kovinu.

  • 09:00 – 11:00 – 9. maja od Miše Stojkovića do Save Jankova, Save Jankova od 29. novembra do Trga oslobođenja.

Kovin

  • 12:00 – 13:30 – Cara Lazara od Bolničke do bivše „Sloge“, Vinogradarska od bolnice do broja 41.

