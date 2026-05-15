NA KEJU: Počela izgradnja „Tamiš fit parka”

Novi centar sporta, rekreacije i zdravog života – „Tamiš fit park” – biće izgrađen na keju pored dečjeg igrališta „Tamiška avantura”: njegovo stvaranje počelo je danas. U društvu izvođača radova, gradska menadžerka Maja Vitman je rekla da „ovo predstavlja nastavak značajnih ulaganja u uređenje prostora uz reku Tamiš i unapređenje jednog od najlepših delova grada”.

Ona je podvukla da će pančevački fit park na otvorenom biti jedan od najsavremenijih u Srbiji i regionu.

Dodala je:

– Nastavljamo sa ulaganjima u Potamišje, jer želimo da naš kej ostane mesto susreta svih generacija. „Tamiš fit park” biće prostor namenjen deci, mladima, rekreativcima, sportistima, ali i našim najstarijim sugrađanima. Vodili smo računa o svakom detalju i uvereni smo da ćemo sadržajem zadovoljiti potrebe svih naših sugrađana. Mi ne pričamo mnogo, mi radimo, a cilj je da se našim sugrađankama i sugrađanima obezbedi moderan, bezbedan i besplatan prostor za sport, rekreaciju i boravak u prirodi.

Rok za završetak radova je 120 kalendarskih dana. Projekat se realizuje uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma i omladine, na inicijativu Sportskog saveza za sport i omladinu Grada Pančeva. Na površini od oko 1.600 kvadratnih metara biće postavljeno 26 najsavremenijih sprava za trening i rekreaciju, tri funkcionalne zone za vežbanje, trim staza, stolovi za stoni tenis… Brojni sadržaji biće prilagođeni osobama sa invaliditetom: postojaće 11 inkluzivnih sprava.

Vrednost fit parka je i u tome što će biti dostupan svim građanima, bez članarina: korišćenjem QR kodova posetioci će putem aplikacije moći da dobiju predloge treninga i programe vežbanja.

Maja Vitman je objasnila:

– Stara teretana na otvorenom, koja je godinama bila bez adekvatnog održavanja i vremenom postala nebezbedna za korišćenje, ustupila je mesto modernom i funkcionalnom kompleksu koji će ispunjavati sve bezbednosne standarde. Gradska vlast sluša svoje sugrađane, prihvata sugestije i primedbe i trudi se da na njih odgovori konkretnim rešenjima.

U saradnji sa Sportskim savezom Grada Pančeva biće organizovan i niz sportskih i rekreativnih programa za decu, mlade, rekreativce i starije sugrađane, kako bi ovaj prostor postao mesto okupljanja, druženja i promocije zdravih navika.

Kako je rekla gradska menadžerka, „Tamiš fit park” predstavlja još jedan dokaz posvećenosti Grada ulaganju u sportsku infrastrukturu, zdrave stilove života i kvalitetniji javni prostor, odnosno da Pančevo nastavlja da realizuje projekte koji doprinose lepšem, uređenijem i zdravijem okruženju za sve generacije.

(Pančevac / S. T.)

