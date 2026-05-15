Ivanovačka škola obeležila Nedelju sećanja i zajedništva

I u ivanovačkoj Osnovnoj školi „Moša Pijade“ obeležena je Nedelja sećanja i zajedništva kroz brojne aktivnosti koje su okupile predškolce, učenike nižih i viših razreda, nastavnike i roditelje.

Prvog dana predškolci su u školskom dvorištu oslikavali cvetove od recikliranog kartona, radeći u parovima i učeći o značaju očuvanja životne sredine.

Učenici nižih razreda uređivali su cvetnu baštu u školskom dvorištu i sadnjom cveća ulepšali školski prostor.

Za učenike viših razreda nastavnica srpskog jezika, Jelena Mrkić, organizovala je radionicu „Kritiku odbaci, kompliment dobaci“, tokom koje su učenici razgovarali o odnosima u odeljenju i jedni drugima upućivali lepe reči.

Nastavnica engleskog jezika, Tatjana Tajdić, posvetila je nastavu temama prijateljstva i zajedništva.

Drugog dana su predškolci u grupama ukrašavali vaze za cveće, dok su učenici nižih razreda na likovnoj radionici pravili držače za olovke koristeći prirodne i reciklažne materijale.

Posebnu pažnju privukao je Festival nauke za učenike viših razreda, gde su predstavljene teme iz matematike, fizike, biologije i geografije.

U realizaciji su učestvovali nastavnici Dajana Guberinić, Marijana Savanović i Nenad Erski.

Istog dana organizovana je i sadnja drveća u dvorištu katoličke crkve, koju je predvodio lokalni sveštenik Pal Semeredi.

Sreda je bila rezervisana za sport i porodično druženje, kada su predškolci, zajedno sa roditeljima, braćom i sestrama, učestvovali u štafetnim igrama i sportskom danu, kada su kroz igru, smeh i fizičke aktivnosti jačane porodične veze i duh zajedništva.

Četvrtog dana su predškolci, u saradnji sa roditeljima, priredili izložbu fotografija iz perioda pre polaska u vrtić i kroz priče podelili svoje uspomene.

Učenici nižih razreda dan su proveli kraj Dunava u okviru aktivnosti „Dunav – naše bogatstvo“, gde su učili o prirodi i ekosistemu reke.

Učenici viših razreda učestvovali su u radionici „Vrline i mane svakoga od nas“, koju je vodila nastavnica nemačkog jezika Marijana Polić, sa ciljem razvijanja samosvesti i prihvatanja različitosti.

Poslednjeg dana, u petak, predškolci su sa roditeljima pripremali zdrave poslastice koje su podelili sa učenicima nižih razreda, promovišući zdrave navike.

Učenici nižih razreda upoznavali su se sa japanskom kuhinjom u okviru radionice „Ukusi sveta“, a učestvovali su i u pripremi mekika, uz podršku nastavnice Marijane Savanović.

Prema rečima direktorke OŠ „Moša Pijade“, Sanje Simić Mijatović, bogat i raznovrstan program još jednom je pokazao da škola nije samo mesto učenja, već i prostor u kome se neguju zajedništvo, kreativnost, solidarnost i prave vrednosti.

(Pančevac/J. Filipović)

