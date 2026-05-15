Danas je Međunarodni dan porodice

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana porodice „Porodično orijentisane politike za održivi razvoj“ naglašava važnost integracije porodičnih politika u nacionalne razvojne strategije da bi se postigao održiv društveni razvoj.

Međunarodni dan porodice obeležava se svake godine 15. maja od 1994. godine, kada je prvi put ustanovljen nakon što je 1993. godine generalna skupština Ujedinjenih nacija donela rezoluciju A/RES/47/237, navodi Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Ovaj dan pruža priliku da se promoviše svest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice.

Zvanični simbol Međunarodnog dana porodice je zeleni krug sa crvenim srcem i kućom u sredini. Ovaj simbol predstavlja centralnu ulogu doma u ljudskom društvu i važnost porodice kao osnovne jedinice društva.

Porodica je mesto gde se stiču osnovne vrednosti, gde se pruža podrška i neguje međusobno razumevanje. U vremenu golobalnih izazova, jačanje porodičnih politika znači ulaganje u budućnost – u obrazovanje, jednakost, zdravlje i socijalnu stabilnost.

Ciljevi obeležavanja Međunarodnog dana porodice 2025. godine:

– Isticanje značaja porodičnih politika: naglašavanje uloge porodičnih politika u okviru predstojećeg Drugog svetskog samita za društveni razvoj

– Analiza postojećih politika: Pregled porodičnih politika i izazova kroz Nacionalne dobrovoljne izveštaje za period 2020-2024. godine

– Pregled inicijativa: Razmatranje glavnih inicijativa sprovedenih povodom tridesetogodišnjice Međunarodne godine porodice

– Promocija dobrih praksi: Prezentacija dobrih praksi u kreiranju porodičnih politika na regionalnom i nacionalnom nivou

– Preporuke za budućnost: Preporučivanje porodično orijentisanih politika za implementaciju Agende 2030. godine za održivi razvoj.

(Zavod za javno zdravlje Pančevo)