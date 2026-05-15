Danas je Međunarodni dan porodice

13:36
15.05.2026
Ovogodišnja tema Međunarodnog dana porodice „Porodično orijentisane politike za održivi razvoj“ naglašava važnost integracije porodičnih politika u nacionalne razvojne strategije da bi se postigao održiv društveni razvoj.
Međunarodni dan porodice obeležava se svake godine 15. maja od 1994. godine, kada je prvi put ustanovljen nakon što je 1993. godine generalna skupština Ujedinjenih nacija donela rezoluciju A/RES/47/237, navodi Zavod za javno zdravlje Pančevo.
Zvanični simbol Međunarodnog dana porodice je zeleni krug sa crvenim srcem i kućom u sredini. Ovaj simbol predstavlja centralnu ulogu doma u ljudskom društvu i važnost porodice kao osnovne jedinice društva.
Porodica je mesto gde se stiču osnovne vrednosti, gde se pruža podrška i neguje međusobno razumevanje. U vremenu golobalnih izazova, jačanje porodičnih politika znači ulaganje u budućnost – u obrazovanje, jednakost, zdravlje i socijalnu stabilnost.