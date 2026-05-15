Praznik za kolekcionare: Pančevo u nedelju domaćin Berze ploča i CD-ova na novoj lokaciji

Tradicionalno okupljanje ljubitelja zvuka i pasioniranih kolekcionara, Berza ploča i CD-ova, biće održano u nedelju, 17. maja, u Pančevu.

Manifestacija se seli na novu, atraktivnu lokaciju – u prostor kluba „Bajka 013”, koji se nalazi na adresi Trg mučenika 9. Vrata kluba biće otvorena za sve posetioce od 11 do 16 časova.

Fokus na novu lokaciju i očuvanje tradicije

Povodom predstojećeg događaja i promene prostora, organizatori su izjavili:

„Izuzetno smo ponosni što Berza ploča u Pančevu nastavlja da živi i okuplja sve veći broj zaljubljenika u analogni zvuk. Prelazak u klub ‘Bajka 013’ donosi nam prijatan i adekvatan prostor u samom centru grada, gde će izlagači i posetioci moći nesmetano da uživaju u potrazi za omiljenim izdanjima. Cilj nam je da, u eri digitalnih formata, sačuvamo kulturu kupovine i slušanja muzike sa fizičkih nosača zvuka, ali i da ponudimo mesto za kvalitetno druženje svih generacija.”

Bogata ponuda i razmena analogne istorije

Posetioci će na berzi imati priliku da istraže, kupe ili razmene:

Gramofonske ploče (vintage i nova licencna izdanja) Audio kompakt-diskove (CD) Muzička DVD izdanja Audio kasete (sve popularniji format među kolekcionarima)



Slobodan ulaz za sve generacije

Organizatori ističu da je ulaz na manifestaciju potpuno besplatan. Događaj je idealna prilika za pronalaženje retkih albuma, dopunu ličnih kolekcija, ali i za razmenu mišljenja o muzičkoj istoriji i trendovima.

Pozivaju se svi sugrađani, kao i gosti iz drugih gradova, da posete klub „Bajka 013” u nedelju i podrže ovu kulturnu inicijativu.

Rezime događaja:

Mesto: Klub „Bajka 013”, Trg mučenika 9, Pančevo Vreme: Nedelja, 17. maj 2026. godine, od 11:00 do 16:00 č. Ulaz: Besplatan



(Pančevac/S.L)