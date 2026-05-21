Džudisti Dinama blistali na SOŠOV 2026: Pančevcima sedam olimpijskih medalja

Na prestižnoj Sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine (SOŠOV 2026), manifestaciji koja se tradicionalno održava svake četiri godine, pančevački džudo ponovo je potvrdio svoju visoku klasu. U izuzetno jakoj konkurenciji od čak 515 takmičara iz 159 osnovnih i srednjih škola, Džudo klub „Dinamo“ iz Pančeva nastupio je sa 11 boraca i ostvario vanserijski uspeh, osvojivši ukupno sedam olimpijskih odličja — dve zlatne, tri srebrne i dve bronzane medalje.

Pančevački osnovci i srednjoškolci prikazali su vrhunske borbe i u svoj grad doneli sledeće medalje:

Hristina Dimitrijevski (učenice drugog razreda, kategorija do 40kg) — zlatna medalja

Lena Ivanović (učenice prvog razreda, kategorija do 40kg) — zlatna medalja

Miloš Božić (učenici četvrtog razreda, kategorija do 73kg) — srebrna medalja

Marko Slavković (učenici prvog razreda, kategorija do 50kg) — srebrna medalja

Lena Erdeljan (učenice četvrtog razreda, kategorija do 52kg) — srebrna medalja

Luka Ivanović (učenici drugog razreda, kategorija do 60kg) — bronzana medalja

Aleksandar Popović (učenici trećeg razreda, kategorija do 81kg) — bronzana medalja

Ovaj fantastičan bilans medalja i sjajna forma pančevačkih džudista na školskoj olimpijadi plod su i odličnog stručnog rada. Sve pohvale i čestitke za ovaj uspeh idu i na račun mladih i talentovanih trenera, Stefana Vasovića i Jovana Božića, koji su sjajno predvodili ekipu na ovom masovnom i važnom takmičenju.

