Pančevo Wine Weekend 12. i 13. juna u Narodnoj bašti

Regionalni festival vina „Pančevo Wine Weekend“ održaće se po treći put 12. i 13. juna 2026. godine u specifičnom i prelepom ambijentu pančevačke Narodne bašte. Manifestacija koja je nastala iz čiste ljubavi prema vinskoj kulturi, za samo tri godine prerasla je u prepoznatljivu tradiciju i postala jedan od omiljenih letnjih festivala u gradu. Zahvaljujući izuzetnom interesovanju posetilaca i podršci izlagača, događaj svake sezone raste i donosi sve bogatiji kulturno-zabavni program.

Svoja vina predstaviće vinarije „Tri tačke“, „Smiljković“, „Milica“, „Filipovski“, „Sokolov zamak“, „Jelisaveta“, „Živković“, „Jelenković“, „Cvetković“, „Lalić“, „Sočanski“, „Pirg“, „Tri planine“, „Bada“, „Verus-Kiš“, „Bahus“, „Simić“, „Rnjak“, „Varina“, „Topić“, „Levač“, „Mitrović“, „Galot“, „Trivanović“, „Eden“, „Vino kalem“, „Vina Grozdana“, „Yotta“ i „Selecta“. Porodične vinarije „Stanimirović“ i „Orlić“, podrumi vina „Koreni 134“, „Milojević“, „Žarković“, „Radosavljević“, „Tatalović“, „Lazarević“ „Somogyi“, vinske kuće „Sava Minić“ i „Rajić“, Udruženje vinara i vinogradara „Orfelin“, proizvodnja vina „Mile Dragić“ i „Five Senses Distribution“, kao i brojni novi izlagači koji će premijerno predstaviti svoja vina pančevačkoj publici.

Tokom dvodnevnog trajanja festivala, posetioci će imati priliku da degustiraju asortiman više od 40 vinarija iz cele Srbije. Organizatori su ove godine poseban akcenat stavili na unapređenje gastro zone. Pored vrhunskih kapljica, u ponudi će biti pažljivo odabrani slani i slatki delikatesi, zanatski sirevi, suhomesnati proizvodi i poslastice koje se savršeno uparuju sa izloženim vinskim etiketama. Dodatni ugođaj pružiće i muzički program, kao i posebno uređene zone za odmor pod krošnjama i kreativni foto-kutki za beleženje uspomena.

Ulaz na festival, kao i svi prateći muzički sadržaji, potpuno je besplatan za sve posetioce. Na glavnom ulazu u park biće postavljen prepoznatljiv štand za iznajmljivanje vinskih čaša. Cena depozita iznosi 600 dinara, a čaša omogućava besplatnu degustaciju vina kod svih izlagača. Prilikom napuštanja festivala i vraćanja čaše, uplaćeni novčani depozit se u potpunosti refundira.

Ovogodišnji „Pančevo Wine Weekend“ zajednički organizuju Turistička organizacija Pančevo i Udruženje građana „CEPTA“, uz svesrdnu podršku lokalnih vinara. Pokrovitelj manifestacije je, treću godinu zaredom, Grad Pančevo. Kompletan muzički program kao i detaljan spisak izlagača u gastro zoni biće ekskluzivno otkriveni u narednim danima.

