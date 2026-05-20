Šta se dešava u telu tokom 36 sati bez hrane? Ovo su promene korak po korak

Iako post nije za svakoga, niti bi trebalo da bude, mnogi stručnjaci kažu da može da pruži telu „reset“. Kada se sprovodi bezbedno, uz dovoljno tečnosti, svakim satom donosi različite zdravstvene benefite, navodi dr Hilc. Zato ovaj vremenski vodič može približno da pokaže šta da očekujete ako odlučite da preskočite hranu na 36 sati.

Naravno, takvu odluku ne donosite bez konsultacije sa lekarom. Evo šta se dešava tokom tih 36 sati:

Posle 4 sata

Nivo insulina opada, a telo počinje da troši uskladišteni šećer, objašnjava simulacija na Jutjub kanalu Wellness Wise. Ovo je tzv. „anabolička faza“, u kojoj telo pretežno gradi mišićno tkivo.

Posle 8 sati

Pada nivo šećera u krvi, a glikogen se koristi kao izvor energije. Ulazite u „kataboličku fazu“, gde telo crpi energiju iz hrane koju ste ranije pojeli.

Posle 12 sati

Insulin ponovo opada i telo prelazi na sagorevanje masti – proces poznat kao „ketoza“.

Posle 16 sati

Počinje autofagija: ćelije razgrađuju i recikliraju sopstvene oštećene delove radi energije i zdravlja. Dr Hilc dodaje da vežbe snage mogu da pojačaju ovaj proces. Prekidi autofagije povezani su s abnormalnim rastom ćelija.

Posle 24 sata

Dolazi do intenzivnog ćelijskog „servisa“: smanjuje se upala, a osetljivost na insulin se poboljšava. Wellness Wise prikazuje i detaljnu simulaciju celog procesa. Pogledajte:

Posle 30 sati

Lučenje hormona rasta naglo raste, pomažući očuvanju mišića i podsticanju topljenja masti.

Posle 36 sati

Dostiže se vrhunac autofagije: uklanjaju se mrtve ćelije, obnavljaju tkiva, ubrzava metabolizam – svojevrstan „reset“ celog tela.

Problem s postom

Jedan od izazova je nedostatak brojnih studija na ljudima. Većina istraživanja rađena je na životinjama.

„Puno je pretpostavljenih koristi, ali ih još ne potvrđuju obimna istraživanja na ljudima. Ne vidimo dramatične zdravstvene dobitke, bar ne kratkoročno“, kaže profesor metabolizma Džejms Bets sa Univerziteta u Batu za „Gardijan“.

(mondo.rs)

