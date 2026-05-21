OJT Pančevo: Optužni predlog protiv muškarca zbog neplaćanja alimentacije

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv I. P. (1976) iz Ćuprije zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedavanje izdržavanja.

Kako je saopšteno, okrivljenom se na teret stavlja da u periodu od 20. januara 2023. do 6. maja 2026. godine u Pančevu nije postupao po izvršnoj sudskoj odluci kojom je bio obavezan da za izdržavanje svog maloletnog deteta, rođenog 2016. godine, mesečno plaća iznos od 5.000 dinara.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom izrekne kaznu zatvora u trajanju od osam meseci, koju bi izdržavao u prostorijama u kojima stanuje, uz primenu elektronskog nadzora.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu navode da nedavanje izdržavanja ne predstavlja samo nepoštovanje sudske odluke, već i zanemarivanje roditeljskih obaveza i ugrožavanje interesa maloletnog deteta, zbog čega će u ovakvim predmetima nastaviti dosledno krivično gonjenje.

