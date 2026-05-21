Marko Škrbić: Bez subvencija nema opstanka

Setva kukuruza, suncokreta i drugih jarih useva u južnom Banatu ove godine uglavnom je završena u optimalnim rokovima.

Pančevački poljoprivrednici kao najveće izazove trenutno ističu nedostatak padavina, ali i visoke troškove proizvodnje.

Ratar iz Jabuke i predsednik udruženja „Prvi klas” iz tog mesta, Marko Škrbić, kaže za „Pančevac” da su vremenski uslovi tokom setve bili uglavnom povoljni, ali da je kiša i dalje .

– Setvu sam počeo sredinom aprila i završio početkom maja, kao i većina mojih kolega. Nakon dvadesetak dana nije bilo značajnijih padavina, ali sada je nešto palo, a nadamo se da će kiše biti još. Ako se to dogodi, usevi bi mogli da budu u dobrom stanju – kaže Škrbić.

On dodaje da su voćarima ove godine vremenske prilike više išle naruku, ali da ni u ratarstvu nije krenulo što se toga tiče, ali da je situacija daleko neizvesnija zbog stalnog rasta troškova.

– Sve je poskupelo. Đubrivo je skočilo čim su počeli globalni sukobi na Bliskom istoku, cena uree je sa 57 skočila na više od 65 dinara po kilogramu. Po hektaru sam bacao oko 200 kilograma NPK đubriva i isto toliko uree. Kada sve saberete – zakup zemlje, seme, gorivo, zaštitu – potrebni su vrhunski prinosi da bi proizvodnja bila isplativa – objašnjava ratar.

Poseban problem, kako navodi, predstavlja visoka cena zakupa zemljišta.

– Državna zemlja u Pančevu na licitacijama ide i preko 90.000 dinara po hektaru, dok se privatna izdaje za 400 do 500 evra. To je veliki teret za proizvođače – ističe Škrbić.

On podseća da su poljoprivrednici dobili prvi deo subvencija od 18.000 dinara po hektaru, kao i povraćaj za gorivo, ali naglašava da bez tih podsticaja proizvodnja ne bi bila održiva.

– Da nema subvencija, mnogi bi odustali od proizvodnje, a hrana bi bila daleko skuplja – kaže Škrbić.

(Pančevac/J. Filipović)

