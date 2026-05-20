Uspešno održan bazar škole „Mara Mandić” za lečenje male Danice

13:39

20.05.2026

Foto: Radovan Đerić

U Gradskom parku i Narodnom muzeju Pančevo danas je uspešno obeležen Dan Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić”, koja ove godine proslavlja 59 godina postojanja i uspešnog rada.
Tim povodom organizovana je velika humanitarna prodajna izložba rukotvorina učenika i nastavnika ove škole. Posetioci su u periodu od 11 do 13 časova imali priliku da kupe unikatne ručne radove i predmete sa bogatog prodajnog bazara. Plemenita akcija naišla je na veliki odziv građana, a celokupan prihod od prodaje biće uplaćen za lečenje naše petogodišnje sugrađanke Danice Dučić.

Paralelno sa humanitarnim bazarom, u 12 časova u Narodnom muzeju upriličena je i svečana dodela nagrada najuspešnijim učenicima na literarnom i likovnom konkursu pod nazivom „Učimo zajedno”. Tom prilikom nagrađeni su najbolji radovi pančevačkih đaka koji su kroz umetnost i pisanu reč pokazali važnost zajedništva i inkluzije.
Ovaj događaj realizovan je u okviru višednevne proslave dana škole, a manifestacije se završavaju u petak, 22. maja, kada će u prostorijama škole „Mara Mandić” biti održan svečani rođendanski koncert.

(Pančevac)

