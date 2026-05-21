Treća istorijska Loto sedmica za Pančevo: Srećni dobitnik da se javi u roku od 60 dana

12:52

21.05.2026

PANČEVO — Prema najnovijem zvaničnom izveštaju Državne lutrije Srbije, u 40. kolu igre na sreću Loto, izvučena je glavna premija — sedmica koja iznosi tačno 95.207.940 dinara (oko 811.000 evra), a dobitni tiket uplaćen je upravo u Pančevu!

Srećni Pančevac ili Pančevka sada imaju zakonski rok od 60 dana da se jave Državnoj lutriji Srbije i preuzmu svoj višemilionski dobitak.

Zvanični statistički podaci pokazuju da je ovo treća Loto sedmica u istoriji koja odlazi u Pančevo. Pančevci su prethodno slavili milionske dobitke 2008. godine na uplatnom mestu na Sodari (oko 3 miliona evra), kao i 2014. godine u kiosku „Zlatna palma“ (nešto više od 2 miliona evra).

Grad na Tamišu je ovim zvanično potvrdio status jednog od najsrećnijih mesta za igru u celoj Srbiji.Najnoviji milioner je uplatio samo tri Loto i tri Loto plus kombinacije, potrošivši svega 450 dinara na uplatnom mestu u Vršačkoj ulici broj 14.Zvanični izveštaj 40. kola (održano 19. maja 2026. godine)Rezultati izvlačenja Državne lutrije Srbije za ovo kolo izgledaju ovako:Loto glavni fond: Dobitna kombinacija koja je donela sreću Pančevcu glasi: 7, 14, 17, 22, 24, 26, 33.

Loto šestica: Zabeleženo je ukupno 10 dobitnika, a svaka „šestica” vredela je 305.550 dinara.Loto plus: U ovoj igri nije bilo dobitnika glavne nagrade od 2.490.000 evra. Izvučeni brojevi bili su: 4, 9, 14, 16, 19, 24, 32. Fond se prenosi u naredno kolo.Džoker igra: Premija je u 40. kolu iznosila 410.000 evra. Tražena kombinacija glasila je 7 1 9 2 6 0, ali u ovom izvlačenju nije bilo „džoker“ dobitnika.

(Pančevac)

