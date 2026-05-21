Kontejneri iz Branka Radičevića privremeno premešteni na ugao sa Braće Jovanovića

PANČEVO — Zbog početka velikih radova na rekonstrukciji ulice Branka Radičevića, došlo je do izmene u lokaciji posuda za odlaganje komunalnog otpada. Kontejneri koji su se nalazili na samom početku ove ulice, kao i oni iz dvorišta takozvanih „Američkih zgrada“, privremeno su premešteni na ugao sa ulicom Braće Jovanovića.

Ova izmena biće na snazi tokom trajanja rekonstrukcije, kako bi se omogućio nesmetan rad mehanizacije.

Podsećamo, u toku su radovi na kompletnoj rekonstrukciji ulice Branka Radičevića, i to na deonici od ulice Braće Jovanovića do ulice Moše Pijade.

Ova kapitalna investicija vredna je 127 miliona dinara i u potpunosti se finansira sredstvima AP Vojvodine, preko Uprave za kapitalna ulaganja. Radovi se realizuju bez opterećenja lokalne kase, što predstavlja značajnu podršku za budžet Grada Pančeva.

„Zahvalni smo Pokrajinskoj vladi koja je prepoznala značaj našeg projekta i omogućila da se radovi realizuju u celosti iz budžeta APV. Ovo je velika pomoć za budžet Grada Pančeva, ali i potvrda da smo lokalna samouprava koja odgovorno, marljivo i posvećeno realizuje svoje investicije“, izjavila je Maja Vitman, menadžerka Grada Pančeva.

Vitman je podsetila i na to da je pre nekoliko godina, kroz uspešan model javno-privatnog partnerstva, direktnim finansiranjem već kompletno rekonstruisan drugi deo ulice Branka Radičevića koji se nalazi u Gornjem gradu. Nadležni apeluju na građane iz ovog dela grada na strpljenje i razumevanje tokom trajanja radova, kao i na pravilno odlaganje smeća na novoj privremenoj lokaciji.

