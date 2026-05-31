Institut „Tamiš“ okupio više od stotinu ratara na Danu polja

PANČEVO – Na oglednom polju Istraživačko-razvojnog instituta „Tamiš“ održan je tradicionalni Dan polja strnih žita, uljane repice i zaštite bilja, koji je okupio više od stotinu poljoprivrednih proizvođača iz ovog kraja. Stručnjaci i zemljoradnici iskoristili su priliku da razmene dragocena iskustva na početku sezone, sumiraju prve utiske i izvedu ključne zaključke za predstojeću žetvu, prenosi RTV Pančevo.

Podršku radu Instituta „Tamiš“ svojim prisustvom potvrdio je i Milan Domazet, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je naglasio ogroman značaj saradnje nauke i privrede za dalji razvoj agrosektora u Vojvodini.

Više od stotinu ogleda na jednom mestu

Osnovna vrednost ove manifestacije jeste mogućnost da ratari na terenu vide direktne rezultate primene novih tehnologija. Na makroogledu Instituta predstavljen je rekordan broj hibrida i sorti:

83 sorte pšenice

23 sorte uljane repice

16 sorti ječma

6 sorti tritikaleea

Bogdan Garalejić, stručni saradnik za strna žita i ishranu bilja u Institutu „Tamiš“, istakao je da ratari na ovim skupovima dobijaju praktična znanja koja odmah mogu da primene na sopstvenim gazdinstvima radi postizanja bolje ekonomske održivosti.

Edukacija i nezavisnost kao ključ uspeha

Za razliku od brojnih komercijalnih prezentacija, Dan polja Instituta „Tamiš“ fokusiran je isključivo na edukaciju, stručno usmeravanje i razvoj ratarstva.

Jan Babka, stručni saradnik Instituta za ratarstvo, naglasio je da je postojanje ovakve ustanove od suštinskog značaja za južnobanatski okrug. Prema njegovim rečima, zahvaljujući svom nezavisnom radu i istraživanjima, Institut obezbeđuje precizne, tačne i pouzdane informacije na koje poljoprivrednici mogu bezrezervno da se oslone prilikom donošenja ključnih odluka u proizvodnji.

(RTV Pančevo)