Ponos Vojlovice: FK Mladost proslavio 80 godina uz goste iz Slovenije
Fudbalski klub Mladost iz Vojlovice svečano je obeležio veliki jubilej – osam decenija postojanja i uspešnog rada. Sve je počelo davne godine pod imenom Zmaj, da bi kroz decenije klub izrastao u prepoznatljivu Mladost.
Danas, teren ovog niželigaša svedoči o tome da veličinu jednog kluba ne čine samo trofeji, već ljudi, tradicija i zajedništvo. Proslava je okupila veliki broj dece, veterana, prvotimaca i vernih prijatelja kluba.
Posebnu notu ovom velikom jubileju dalo je prisustvo preko gostiju iz Slovenije. Prijateljstvo između Nogometnog kluba Malečnik iz Maribora i Mladosti iz Vojlovice traje već godinama, a učvršćeno je u najtežim trenucima kada je sportska solidarnost pokazala svoje pravo lice i prerasla u neraskidivu vezu.
Ovakvi jubileji idealna su prilika da se oda priznanje onima koji su klubu posvetili život. Čovek koji je proživeo više od polovine klupske istorije i koji je zasluženo nagrađen zlatnom plaketom jeste generalni sekretar kluba, svedok svih uspona i padova vojlovačke Mladosti.
Prepunog srca, uz pesmu, zagrljaje starih prijatelja i osmehe najmlađih koji tek obuvaju svoje prve kopačke, vojlovačka Mladost je na najlepši način proslavila rođendan. Sa tradicijom koja spaja regione i sportskim duhom koji se prenosi s kolena na koleno, ovaj klub hrabro korača ka novim decenijama i novim pobedama.
(Pančevac/RTV Pančevo)