Ponos Vojlovice: FK Mladost proslavio 80 godina uz goste iz Slovenije

Fudbalski klub Mladost iz Vojlovice svečano je obeležio veliki jubilej – osam decenija postojanja i uspešnog rada. Sve je počelo davne godine pod imenom Zmaj, da bi kroz decenije klub izrastao u prepoznatljivu Mladost.

Danas, teren ovog niželigaša svedoči o tome da veličinu jednog kluba ne čine samo trofeji, već ljudi, tradicija i zajedništvo. Proslava je okupila veliki broj dece, veterana, prvotimaca i vernih prijatelja kluba.

„Nama je danas puno srce. Osamdeset godina fudbalskog kluba, tu imamo dosta gostiju. Imamo zaslužne fudbalere koji su tu još od vremena kada se ovaj klub registrovao pod prvim imenom Zmaj. Mnogo je mladih, mnogo dece, tu je prvi tim i veterani. Kao što ste i sami videli, vlada lepa atmosfera. Generalno, nama ovo mnogo znači za Vojlovicu i za celo Pančevo. Svi dajemo sve od sebe da napravimo nešto lepo od kluba koji je u nižim ligama, ali je izuzetno značajan“, izjavio je direktor kluba Mihail Spišjak za RTV Pančevo

Posebnu notu ovom velikom jubileju dalo je prisustvo preko gostiju iz Slovenije. Prijateljstvo između Nogometnog kluba Malečnik iz Maribora i Mladosti iz Vojlovice traje već godinama, a učvršćeno je u najtežim trenucima kada je sportska solidarnost pokazala svoje pravo lice i prerasla u neraskidivu vezu.

„Mogu vam reći da je to već velika sportska ljubav. Ja sam u klubu tri godine, ali sam čuo šta se sve dešavalo i kako su nam ovi divni ljudi pomogli kada je reka Drava poplavila i uništila naš ceo klub. Nama ta podrška znači puno i moram da čestitam ovaj veliki jubilej. Kada jedan klub postoji tako dugo, to je stvarno nešto neverovatno“, istakao je Marko Petovar iz NK Malečnik.

Ovakvi jubileji idealna su prilika da se oda priznanje onima koji su klubu posvetili život. Čovek koji je proživeo više od polovine klupske istorije i koji je zasluženo nagrađen zlatnom plaketom jeste generalni sekretar kluba, svedok svih uspona i padova vojlovačke Mladosti.

„Meni ovo jako puno znači jer sam stvarno proveo dosta godina ovde u klubu i prošao sam što kaže naš narod sito i rešeto. Izuzetno mi je drago što je moja generacija i Upravni odbor započeo ovo druženje sa prijateljima iz Maribora. Ovo je naš susret i to je nešto za svaku pohvalu, s obzirom na to da je reč o tradiciji koja sigurno neće izumreti“, poručio je sekretar kluba Muhamed Cimirotić.

Prepunog srca, uz pesmu, zagrljaje starih prijatelja i osmehe najmlađih koji tek obuvaju svoje prve kopačke, vojlovačka Mladost je na najlepši način proslavila rođendan. Sa tradicijom koja spaja regione i sportskim duhom koji se prenosi s kolena na koleno, ovaj klub hrabro korača ka novim decenijama i novim pobedama.

(Pančevac/RTV Pančevo)

FK Mladost Vojlovica slavi 80 godina postojanja