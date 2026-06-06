Pančevo Sportska dešavanja

FK Mladost Vojlovica slavi 80 godina postojanja

Posebnu notu međunarodnog prijateljstva ovom jubileju daće i dolazak ekipe NK „Malečnik“ iz Maribora (Slovenija), koji su gosti pančevačkog kluba na ovoj proslavi.

12:47

06.06.2026

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Foto: Mladost Vojlovica

Fudbalski klub „Mladost“ iz Vojlovice, jedan od najstarijih i najtradicionalnijih sportskih kolektiva u Pančevu, organizuje danas svečanu proslavu povodom velikog jubileja – 80 godina uspešnog postojanja i rada.

Ova velika svečanost okupiće brojne prijatelje kluba, bivše i sadašnje igrače, trenere, verne navijače, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Posebnu notu međunarodnog prijateljstva ovom jubileju daće i dolazak ekipe NK „Malečnik“ iz Maribora (Slovenija), koji su gosti pančevačkog kluba na ovoj proslavi.

Uprava FK „Mladost“ Vojlovica izrazila je veliku zahvalnost svima koji su godinama uz klub, naglašavajući da ovaj kolektiv danas ponosno broji više od 120 aktivnih članova. Podrška zajednice i prijatelja kluba ostaje ključni oslonac za dalji razvoj, rad sa mlađim selekcijama i očuvanje bogate sportske istorije Vojlovice i Pančeva.
(Pančevac)

Tagovi

FK Mladost Vojlovica Fudbal jubilej NK Malečnik Pančevo

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