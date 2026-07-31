Pola veka rukometa u Uzdinu: RK Unirea svečano proslavio 50 godina postojanja

Rukometni klub Unirea iz Uzdina obeležio je u nedelju, 26. jula 2026. godine, zlatni jubilej – 50 godina uspešnog postojanja i rada. Svečani događaj okupio je brojne bivše i sadašnje sportiste, Trenerе, prijatelje kluba i verne ljubitelje rukometa koji su došli da uveličaju ovih pet decenija tradicije, prenosi RTVKovačica.

Remi veterana i poseban aplauz za damu na terenu

Centralni događaj ove velike manifestacije bila je prijateljska utakmica veterana u kojoj su snage odmerili domaća RK Unirea Uzdin i ekipa RK Novi Sad 021. Meč je protekao u atmosferi istinskog prijateljstva, uzajamnog poštovanja i fer-pleja, pruživši publici pregršt atraktivnih poteza i golova sa obe strane. Susret je završen simboličnim rezultatom 12:12, što je na najlepši način oslikalo revijalni i slavljenički karakter ove utakmice.

Poseban pečat ovom jubileju dala je i jedna dama na terenu. Među igračima se našla Karolina Srbu (Carolina Sârbu), rodom iz Uzdina, koja je na jedinstven način doprinela proslavi. Ona je ravnopravno zaigrala sa muškim kolegama i svojom borbenošću dokazala da strast prema sportu i timski duh nemaju granica.

Svečana večera i uručenje plaketa zaslužnima

Nakon sportskog dela, proslava je nastavljena svečanom večerom tokom koje su dodeljene zahvalnice i jubilarne plakete bivšim igračima, trenerima, saradnicima i svima onima koji su tokom proteklih pola veka ugradili sebe u razvoj i afirmaciju kluba. Ova manifestacija bila je prava svetkovina tradicije, sportskih uspeha i dugogodišnjeg prijateljstva – vrednosti koje RK Unirea Uzdin ponosno neguje već punih 50 godina.

(RTV Kovačica)