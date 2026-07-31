Sportska dešavanja Južni Banat

Pola veka rukometa u Uzdinu: RK Unirea svečano proslavio 50 godina postojanja

14:58

31.07.2026

Podeli vest:

Printscreen/RTV Kovačicva
Rukometni klub Unirea iz Uzdina obeležio je u nedelju, 26. jula 2026. godine, zlatni jubilej – 50 godina uspešnog postojanja i rada. Svečani događaj okupio je brojne bivše i sadašnje sportiste, Trenerе, prijatelje kluba i verne ljubitelje rukometa koji su došli da uveličaju ovih pet decenija tradicije, prenosi RTVKovačica.
Remi veterana i poseban aplauz za damu na terenu
Centralni događaj ove velike manifestacije bila je prijateljska utakmica veterana u kojoj su snage odmerili domaća RK Unirea Uzdin i ekipa RK Novi Sad 021. Meč je protekao u atmosferi istinskog prijateljstva, uzajamnog poštovanja i fer-pleja, pruživši publici pregršt atraktivnih poteza i golova sa obe strane. Susret je završen simboličnim rezultatom 12:12, što je na najlepši način oslikalo revijalni i slavljenički karakter ove utakmice.

 

Poseban pečat ovom jubileju dala je i jedna dama na terenu. Među igračima se našla Karolina Srbu (Carolina Sârbu), rodom iz Uzdina, koja je na jedinstven način doprinela proslavi. Ona je ravnopravno zaigrala sa muškim kolegama i svojom borbenošću dokazala da strast prema sportu i timski duh nemaju granica.
Svečana večera i uručenje plaketa zaslužnima

Foto: Printscreen/RTV Kovačica

Nakon sportskog dela, proslava je nastavljena svečanom večerom tokom koje su dodeljene zahvalnice i jubilarne plakete bivšim igračima, trenerima, saradnicima i svima onima koji su tokom proteklih pola veka ugradili sebe u razvoj i afirmaciju kluba. Ova manifestacija bila je prava svetkovina tradicije, sportskih uspeha i dugogodišnjeg prijateljstva – vrednosti koje RK Unirea Uzdin ponosno neguje već punih 50 godina.
(RTV Kovačica)

Tagovi

jubilej pola veka kluba RK Novi Sad 021. RK Unirea Uzdin Rukomet Uzdin veterani

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.