Najmoćniji ritual sa listom lovora: novac dolazi u roku od 9 dana

Na društvenim mrežama šeruje se ova priča o navodnom ritualu koj se provodi 9. avgusta , a koji donosi novac. Evo šta piše u tom postu kako da se „prizove“ novac i to u roku od 9 dana:

Kada srce strepi zbog finansija, važno je poslati jasan znak Univerzumu.

Lovorov list je drevni simbol pobede, zaštite i blagostanja — i danas radi upravo za vas.

🔮 Potrebno je:

– 3 lista lovora

– Zelena ili bela sveća

– Papir (po mogućstvu bez linija)

✨ Kako se izvodi:

1️⃣ Na papiru napišite tačan iznos novca koji želite da dobijete.

2️⃣ Umotajte 3 lista lovora u papir, kao mali svitak.

3️⃣ Zapalite zelenu ili belu sveću, papir sa lovorom držite u ruci i izgovorite sledeće reči:

„Lovor slavan, lovor znatan,

bogatstvo k meni dovedi.”

Papir stavite u svoj novčanik i nosite ga 9 dana a zatim papir sa lovorom zapalite nad plamenom svece i pepeo bacite kroz prozor.

On upija vašu nameru i tiho privlači novac u vaš život.

🌿 Važan savet:

Ne pričajte nikome o ovom ritualu dok ne vidite prve rezultate.

Tišina pojačava čaroliju.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandra Micic (@aleksandramicicbeograd)

(Pančevac)