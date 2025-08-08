Najmoćniji ritual sa listom lovora: novac dolazi u roku od 9 dana
Na društvenim mrežama šeruje se ova priča o navodnom ritualu koj se provodi 9. avgusta , a koji donosi novac. Evo šta piše u tom postu kako da se „prizove“ novac i to u roku od 9 dana:
Kada srce strepi zbog finansija, važno je poslati jasan znak Univerzumu.
Lovorov list je drevni simbol pobede, zaštite i blagostanja — i danas radi upravo za vas.
🔮 Potrebno je:
– 3 lista lovora
– Zelena ili bela sveća
– Papir (po mogućstvu bez linija)
✨ Kako se izvodi:
1️⃣ Na papiru napišite tačan iznos novca koji želite da dobijete.
2️⃣ Umotajte 3 lista lovora u papir, kao mali svitak.
3️⃣ Zapalite zelenu ili belu sveću, papir sa lovorom držite u ruci i izgovorite sledeće reči:
„Lovor slavan, lovor znatan,
bogatstvo k meni dovedi.”
Papir stavite u svoj novčanik i nosite ga 9 dana a zatim papir sa lovorom zapalite nad plamenom svece i pepeo bacite kroz prozor.
On upija vašu nameru i tiho privlači novac u vaš život.
🌿 Važan savet:
Ne pričajte nikome o ovom ritualu dok ne vidite prve rezultate.
Tišina pojačava čaroliju.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
(Pančevac)