Penal drama u Pančevu: Caffe Boss osvojio turnir

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Oni su u spektakularnom finalu, nakon prave penal drame, savladali ekipu „Euroecocap“ ukupnim rezultatom 7:6.
20:00
15.06.2026
Oni su u spektakularnom finalu, nakon prave penal drame, savladali ekipu „Euroecocap“ ukupnim rezultatom 7:6.
PANČEVO – Ekipa „Caffe Boss“ novi je šampion tradicionalnog turnira u malom fudbalu „Pančevo 2026“. Oni su u spektakularnom finalu, nakon prave penal drame, savladali ekipu „Euroecocap“ ukupnim rezultatom 7:6.
Regularni deo finalne utakmice završen je nerešeno – 4:4, a publika je uživala u vrhunskom futsalu, velikom broju golova i neizvesnosti do samog kraja.
Pre finalnog meča, odigrana je i utakmica za treće mesto. Ekipa „AL-MI-PA“ pokazala je potpunu dominaciju na terenu i ubedljivo savladala „Sport park Bushido“ rezultatom 5:0, čime je zasluženo osvojila bronzanu medalju.
Nakon završetka takmičenja dodeljena su i pojedinačna priznanja najkreativnijim pojedincima:
Najbolji igrač turnira: Stefan Đukić (Caffe Boss)
Najbolji golman turnira: Đuro Rodić (Euroecocap)
Najbolji strelac turnira: Uroš Nikolić (AL-MI-PA)
Tradicionalni turnir u Pančevu još jednom je dokazao zašto godinama unazad okuplja najbolje futsal ekipe i privlači ogroman broj zaljubljenika u ovaj sport.
(Pančevac/S.L)