Penal drama u Pančevu: Caffe Boss osvojio turnir

Oni su u spektakularnom finalu, nakon prave penal drame, savladali ekipu „Euroecocap“ ukupnim rezultatom 7:6.

PANČEVO – Ekipa „Caffe Boss“ novi je šampion tradicionalnog turnira u malom fudbalu „Pančevo 2026“. Oni su u spektakularnom finalu, nakon prave penal drame, savladali ekipu „Euroecocap“ ukupnim rezultatom 7:6.

Regularni deo finalne utakmice završen je nerešeno – 4:4, a publika je uživala u vrhunskom futsalu, velikom broju golova i neizvesnosti do samog kraja.

Pre finalnog meča, odigrana je i utakmica za treće mesto. Ekipa „AL-MI-PA“ pokazala je potpunu dominaciju na terenu i ubedljivo savladala „Sport park Bushido“ rezultatom 5:0, čime je zasluženo osvojila bronzanu medalju.

Nakon završetka takmičenja dodeljena su i pojedinačna priznanja najkreativnijim pojedincima:

Najbolji igrač turnira: Stefan Đukić (Caffe Boss)

Najbolji golman turnira: Đuro Rodić (Euroecocap)

Najbolji strelac turnira: Uroš Nikolić (AL-MI-PA)

Tradicionalni turnir u Pančevu još jednom je dokazao zašto godinama unazad okuplja najbolje futsal ekipe i privlači ogroman broj zaljubljenika u ovaj sport.

(Pančevac/S.L)