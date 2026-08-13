Pogledajte kako je Pančevo proslavilo Dan mladih 

Spoj edukacije, aktivizma i vrhunske zabave: Plato ispred Gradske uprave bio tesan za sve koji su želeli da pošalju poruku da budućnost pripada omladini!

PANČEVO – Plato ispred zgrade Gradske uprave u Pančevu pretvorio se u centar omladinskog aktivizma, kreativnosti i vrhunske zabave. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih, Kancelarija za mlade Grada Pančeva organizovala je bogat program koji je okupio veliki broj mladih Pančevaca, ali i sugrađana svih generacija. Spoj edukacije, interaktivnih radionica i muzike kreirao je atmosferu za pamćenje.

Tokom dnevnog dela programa, posetioci su imali priliku da se informišu, druže i uče. Informativno-edukativni segment ponudio je mladima šansu da se aktivno uključe u različite sadržaje i kroz interaktivan pristup pokrenu važne teme koje se tiču njihove svakodnevice.

Posebnu pažnju privukli su štandovi brojnih institucija i organizacija koje pružaju podršku omladini. Svoje aktivnosti i programe predstavili su Kancelarija za mlade Grada Pančeva, Dom zdravlja Pančevo, Opšta bolnica Pančevo, Sportski savez Pančevo, Agencija za bezbednost saobraćaja i Centar za promociju nauke. Kroz direktan razgovor sa stručnjacima i vršnjacima, mladi su saznali više o zdravlju, bezbednosti u saobraćaju, sportu i nauci.

Vrhunac večeri i događaj koji su mnogi s nestrpljenjem čekali bio je koncert popularnog Magla benda. Svojim hitovima i prepoznatljivom energijom, bend je podigao publiku na noge i pretvorio plato u veliki podijum za igru. Pevalo se i plesalo do kasno u noć, što je pokazalo koliko Pančevo ima energičnu i aktivnu publiku.

Iz Kancelarije za mlade Grada Pančeva poručuju da je upravo to bio cilj – ponuditi program koji spaja zabavu sa ličnim i profesionalnim usavršavršavanjem:

„Međunarodni dan mladih želeli smo da obeležimo tako da u programu svako može da pronađe nešto za sebe, od radionica i razgovora o važnim temama, preko informacija o mogućnostima koje im se pružaju, pa sve do dobre muzike i druženja. Važno nam je da mladi znaju da u svom gradu imaju mesto gde mogu da dobiju informaciju, podršku, savet, ali i priliku da pokrenu svoju ideju. Kancelarija za mlade je njihovo mesto otvoreno za pitanja, predloge, inicijative i nove ideje. Ovaj događaj je pokazao koliko pozitivne energije, kreativnosti i potencijala ima među mladima u Pančevu i želimo da tu energiju zajedno usmeravamo ka novim aktivnostima i projektima.“

Sinoćni program poslao je jasnu poruku iz Pančeva: kada su mladi aktivni, uključeni i povezani, ceo grad dobija novu, pokretačku snagu. Međunarodni dan mladih ove godine je protekao u sjajnoj atmosferi, a pančevačka omladina dobila je svoj dan za pamćenje.

(Pančevac/S.L /Foto: Foto: Kancelarija za mlade grada Panceva)