Optužnica protiv meštanina Padine zbog šverca rezanog duvana i cigareta

OJT obaveštava javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv A.R. (1967) iz Padine, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Okrivljenom A.R. se stavlja na teret da je dana 1.10.2025. godine, u Padini, suprotno propisima kojima se reguliše oporezivanje akcizama, držao radi prodaje 32,256 kilograma rezanog duvana i 31.200 ručno pravljenih cigareta, za koje nije posedovao dokaz o plaćenoj akcizi.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom A.R. izrekne kaznu zatvora u trajanju od dve godine i deset meseci i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, podseća da nedozvoljen promet akciznih proizvoda predstavlja krivično delo kojim se neposredno nanosi šteta budžetu Republike Srbije, narušavaju uslovi lojalne tržišne konkurencije i podstiče razvoj sive ekonomije. Imajući u vidu stepen društvene opasnosti i štetne posledice ovakvih krivičnih dela, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, nastaviće da preduzima sve zakonom propisane mere radi njihovog blagovremenog otkrivanja, efikasnog procesuiranja učinioca i doslednog krivičnog gonjenja.