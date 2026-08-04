Istočno Sarajevo: Ranjen član kriminalne grupe Darka Eleza

Davor Dabić, član kriminalne grupe Darka Eleza, ranjen je sinoć u pucnjavi u Istočnom Novom Sarajevu, posle čega je operisan u Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo (KCSU), preneo je sarajevski portal Avaz.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da je u pucnjavi, koja se desila sinoć oko 20.50, ranjen D.D. koji je prevezen u bolnicu „Srbija“, a odatle u KCUS.

U posljednja dva dana u Istočnom Sarajevu, u Republici Srpskoj, desile su se dve pucnjave.

Kako Beta navodi, prvo je Đorđe Ždrale ranio Kostu Pandurevića, a onda je nepoznati muškarac upucao Davora Dabića.

Ždrale se i dalje nalazi u bekstvu i za njim je raspisana poternica, a osoba koja je ranila Dabića još nije identifikovana. Ždrale je ranije osuđen za ubistvo nekadašnjeg načelnika policije u Bijeljini Ljubiše Savića Mauzera, zbog čega je u zatvoru proveo 12 godina, a deo kazne mu je oprošten.

U prošlosti je bio optuživan i za druga ubistva, navod Beta, ali je za neka slučajeve oslobođen, a služenje kazne je više puta prekidano ili skraćivano zbog pomilovanja.

Ždrale je kum jednog od najpoznatijih kriminalaca u regionu Darka Eleza, ali su njih dvojica navodno već dve decenije u sukobu.

(Pančevac/Beta/Avaz)