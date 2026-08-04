Nezvanično: Policija pregovara sa Ždralom, hoće da se preda

Preksinoć se u Lukavici desila pucnjava u kojoj je ranjen Kosta Pandurević. Napadač je nakon pucnjave pobegao sa lica mesta, a policija je potvrdila da tragaju za licem Đ.Ž.

Kako naovde beogradski mediji, reč je o Đorđu Ždrali, od ranije poznatom javnosti i policijskim agencijama.

Prema informacijama, pripadnici MUP-a RS pregovaraju sa Ždralom oko predaje. Trenutno se ne zna njegova lokacija.

Podsetimo da se pucnjava, koja je uznemirila građane istočnog Sarajeva desila oko 18:15 časova.

Pandurević e nalazio u automobilu kada je na njega ispaljeno više hitaca iz blindiranog automobila ”Audi A8”, stranih registarskih oznaka.

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