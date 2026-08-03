Osuđeni „zemunac” Sretko Kalinić oženio se na robiji u Zabeli

Nekadašnji istaknuti pripadnik i glavni egzekutor zloglasnog zemunskog klana, Sretko Kalinić (52), danas je zvanično izgovorio sudbonosno „da“ u požarevačkom zatvoru „Zabela“.

Kalinić, koji u Sedmom paviljonu ovog zatvora izdržava maksimalnu kaznu od 40 godina robije, stupio je u brak sa dvadesetdevetogodišnjom Beograđankom koja je odmah nakon ceremonije zvanično preuzela njegovo prezime. Zbog visokog bezbednosnog rizika i činjenice da mladoženja važi za jednog od najčuvanijih osuđenika u zemlji, zatvorska uprava je uoči samog venčanja pokrenula poseban bezbednosni protokol namenjen vanrednim i rizičnim događajima.

Svečana ceremonija sklapanja braka održana je u strogo kontrolisanim uslovima unutar kruga samog paviljona, pod budnim okom naoružanih stražara koji su pratili svaki korak mladenaca. Pored gradskog matičara, venčanju su prisustvovali isključivo izabrani kumovi i zatvorski službenici, dok je ceo događaj zabeležio zvanični službeni fotograf Kazneno-popravnog zavoda Zabela.

Zanimljivo je da je Kalinić za svog kuma izabrao druga iz školskih dana, dok je sa mladine strane kumovao Nenad Bujošević Rambo, nekadašnji pripadnik bivše Jedinice za specijalne operacije (JSO), koji takođe izdržava višedecenijsku zatvorsku kaznu u Požarevcu.

Nakon što su zvanični dokumenti potpisani, a formalnosti privedene kraju, novopečeni bračni par je u skladu sa važećim kućnim redom i zatvorskim propisima dobio zakonsko pravo na tri sata boravka u takozvanoj „ljubavnoj sobi“.

Kalinić već punih 16 godina boravi iza rešetaka nakon spektakularnog hapšenja, a u analima srpskog pravosuđa ostaće upisan i njegov drski pokušaj bekstva iz pritvorske jedinice Specijalnog suda u Beogradu početkom 2012. godine.

Današnjim potpisivanjem bračnih zaveta, nekadašnji surovi ubica ponovo je dospeo u žižu javnosti, pokazavši da pažnja medija oko njegove ličnosti ne jenjava ni nakon više godina provedenih u najstrožoj izolaciji.

(Beogradski mediji)