Karate kamp KK ,,Spartak”: Bez telefona, uz Tamiš

Najmlađi članovi Karate kluba „Spartak“ iz Debeljače, uzrasta od 4 do 14 godina, uspešno realizuju svoj treći po redu karate kamp u prirodi. Ukupno 32 dece boravi u kampu smeštenom pored reke Tamiš u Tomaševcu, gde treniraju i borave pod stalnim mentorstvom i nadzorom organizatora, prenosi RTV Kovačica.

Glavni cilj ovog letnjeg kampa jeste čvrsto povezivanje sporta i prirodnog okruženja, razvijanje zdravih životnih navika, kao i podsticanje socijalizacije. Pored sportskog aspekta, organizatori stavljaju poseban naglasak na digitalnu detoksikaciju, odnosno odvajanje dece od mobilnih telefona i savremene tehnologije kroz igru i sportske aktivnosti na otvorenom. Tokom trajanja kampa, mlade karatiste očekuje i realizacija jednog važnog sportskog događaja koji će obeležiti rad ovog uspešnog lokalnog kluba.

(RTV Kovačica)