Ilandža domaćin prestižnog šaranskog kupa „Banatski biser”

ILANDŽA – Jezero „Banatski biser” u Ilandži biće centar okupljanja najboljih sportskih ribolovaca iz regiona na predstojećem šaranskom takmičenju „Banatski biser – Carp Cup”. Ovaj prestižni turnir održaće se od 24. do 26. jula i trajaće neprekidno 48 časova, pružajući takmičarima vrhunski sportski izazov i priliku za odmeravanje snaga na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Banatu.

Satnica i format takmičenja

Okupljanje i skup takmičara zakazani su za petak, 24. jul u 17 časova, nakon čega u 18 časova zvanično počinje borba na vodi. Kraj maratonskog nadmetanja predviđen je za nedelju, 26. jul u 18 časova.

Kapacitet takmičenja je striktno ograničen na 15 pozicija, a ekipe broje po četiri člana. Kotizacija po ekipi iznosi 7.000 dinara. Nadmetanje će se odvijati u tri sektora, sa po pet ekipa u svakom sektoru, što garantuje ravnopravne uslove za sve učesnike.

Vredne nagrade za najbolje

Organizatori su obezbedili bogat nagradni fond. Pored pehara za prvo, drugo i treće mesto u svakom sektoru, biće dodeljeni i pehari za generalni plasman. Posebna priznanja rezervisana su za specifične ribolovačke podvige:

Pehar za prvu upecanu ribu

Pehar za najveću ribu turnira

Pehar za najveći ukupan broj ulova

Takođe, u okviru kupa organizuje se i interno takmičenje za „najveću ribu”, gde učešće iznosi dodatnih 2.000 dinara.

Stroga pravila i ograničenja hrane

U cilju očuvanja regularnosti i zdravlja ribljeg fonda, propisana su rigorozna pravila. Tokom dana dozvoljena je upotreba rakete, kobre, praćke i PVA sistema. Međutim, u noćnom periodu (od 20:00 do 06:00 časova) dozvoljeni su isključivo kobra, praćka i PVA, dok je upotreba rakete strogo zabranjena.

Količina hrane po ekipi je limitirana na:

Spod: maksimalno 40 kg

Zrnevlje: maksimalno 25 kg

Peleti i boile: maksimalno 10 kg

Tigrov orah: maksimalno 5 kg

Liste zabrana i obaveza

Organizatori naglašavaju da će se kršenje pravila oštro sankcionisati. Strogo je zabranjeno korišćenje brodića za hranjenje, sonara/dipera, zig-rig sistema, živih mamaca, kao i praškaste hrane. Takođe, zabranjen je ulazak u tuđi boks bez dozvole, naknadno unošenje hrane, kao i upotreba olova sa hranilicom na sistemu.

Sa druge strane, obavezna je hitna prijava ulova amura radi momentalnog merenja, kao i momentalna prijava svake ulovljene ribe teže od 10 kilograma.

Prijave za ovaj ribolovački spektakl vrše se putem telefona kod organizatora Kamenog (062/893-2980) i Dejana (062/176-2057).

(Pančevac)