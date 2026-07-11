Dom zdravlja Opovo: Kvalitenija i brža analiza krvi

Dom zdravlja iz Opova nastavlja da unapređuje svoj rad, nabavkom nove opreme, koja olakšava rad lekarima, a pacijentima omogućava da u zdrvstvenoj ustanovi u svom mestu završe kompletan pregled. U laboratoriju Doma zdravlja Opovo uskoro stiže nov aparat za koagulaciju, za koji je sredstva u iznosu od 2 miliona dinara opebezdila lokalna samouprava.

Doktorka Sofija Popović napominje da Dom zdravlja Opovo ima odličnu saradnju sa opštinom Opova, koja se trudi da izađe u susret zahtevima ove zdravstvene ustanove, na korist i lekarima i pacijentima.

Dom zdravlja iz Opovo zahvaljujući pokrajnskom Sekretarijatu za zdravsto kupio je nov ultrzvučni aparat za zdravstvnu ambulantu u Barandi, dok je opština Opovo pomogla da se nabavi i novo terensko vozilo.

(Pančevac)