Radovi na projektu revitalizacije sedam ulica u Beloj Crkvi odvijaju se planiranom dinamikom. Građevinske mašine su na terenu, a trenutni fokus je na Miletićevoj ulici, gde se izvode intenzivni radovi na pripremi i uređenju kolovoza.

​​Kao i mnogo puta do sada, naši sugrađani su pokazali svoje prepoznatljivo gostoprimstvo i veliko srce. Tokom vrelih letnjih dana, stanovnici Miletićeve ulice odlučili su da olakšaju posao vrednim radnicima na gradilištu.

Ispred svojih kuća izneli su osveženje – hladnu vodu i sokove, kako bi se radnici okrepili tokom pauze.

​Ovakvi gestovi pažnje i solidarnosti pokazuju da zajedničkim snagama, kroz saradnju građana i lokalne samouprave gradimo bolju i lepšu Belu Crkvu za sve nas.

Ovaj značajan infrastrukturni projekat lokalne samouprave Opštine Bela Crkva ima za cilj modernizaciju saobraćajnica, povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i dugoročno poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života meštana u ovom delu grada.