Brnabić u Crepaji: Naša politika je ujedinjena Srbija

Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić posetila je danas Crepaju, u opštini Kovačica, gde je poručila da je politika te stranke ujedinjena Srbija, kao i da su svi građani važni i da sa svima treba razgovarati.

Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić posetila je danas Crepaju, u opštini Kovačica, gde je poručila da je politika te stranke ujedinjena Srbija, kao i da su svi građani važni i da sa svima treba razgovarati.

“Ni pljuskovi nisu mogli da spreče naše druženje, razgovore, zajedništvo. Došla sam i ovde da se zahvalim našem narodu, svim našim predivnim ljudima, bez obzira da li su Srbi, Mađari, Slovaci ili Rumuni, na ogromnoj i stalnoj podršci našem predsedniku Aleksandru Vučiću, našoj državi i našim institucijama. Uskoro će izbori, a pored večite mržnje i podela koje promovišu blokaderi, u poslednjih nedelju dana smo mogli da čujemo da im je plan i da penzionerima oduzmu pravo glasa, a da žene nazivaju prostitutkama i da se čak i ne stide uvreda na račun žena”, napisala je Brnabić na Instagram nalogu.

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Ona je poručila da je politka SNS potpuno drugačija od blokaderske – odnosno da je njihova politika ujedinjena Srbija.

“Svi su važni, sa svima treba razgovarati, a posebno poštovanje imamo prema naṣ̌im starijim sugrađanima i ženama. Njima dugujemo i posebnu zahvalnost za sve što rade za svoje porordice i našu zemlju. Na izborima će ljudi moći da biraju između ujedinjene Srbije i Srbije podela, između pobedničke i podaničke Srbije”, zaključila je Brnabić